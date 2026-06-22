La juez cita a las hijas y a la terapeuta de Isak Andic y ordena reconstruir su caída

Nuevas citaciones en el marco de la investigación de la muerte en extrañas circunstancias del fundador de la firma textil Mango, Isak Andic, en la que el principal sospechoso es su hijo primogénito Jonathan Andic.

La jueza que lleva la causa ha citado a declarar como testigos a la terapeuta, al consejero delegado de la empresa y a las dos hijas del empresario, entre otros. Además, ha ordenado que se haga una reconstrucción de la caída en la que perdió la vida y se recabe su historial médico completo.

De esta forma la magistrada acuerda en su último auto varias diligencias que le solicitó la Fiscalía, aunque no ha admitido otras como incautar todos los dispositivos electrónicos de Jonathan Andic, al considerar que no están por ahora "suficientemente justificadas".

Mensajes de la terapeuta con el fallecido y su hijo

Lo que está por concretar aún es la fecha en la que tendrán que declarar estos nuevos testigos. Entre ellos la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien tanto Isak Andic como su hijo Jonathan habrían intercambiado varios mensajes que obran en poder de la magistrada y que acreditan la mala relación entre ambos. Mensajes en los que han quedado reflejadas las discusiones entre Andic y su hijo y en los que Jonathan Andic llegó a escribir: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". Una expresión "metafórica habitual", según alega su defensa.

Pero no solo eso, porque demuestran también que Andic estaba pensando "desheredar" a su primogénito y que es para la juez uno de los indicios del supuesto homicidio por la "obsesión", reza en el auto, que Jonathan Andic tenía con el dinero.

Las hijas niegan una mala relación padre-hijo

Además de la terapeuta, la juez del caso ha llamado a declarar también a las dos hijas de Isak Andic, Sarah y Judith. Ambas han declarado ya ante los Mossos d'Esquadra, ante los que Sarah ha negado que hubiera una mala relación entre su padre y su hermano. Lejos de ello, sostiene que la relación era "buena", que nunca les vio discutir y que su hermano no estaba "obsesionado con el dinero".

Por su parte, Judith Andic declaró ante la policía autonómica que Isak Andic reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación y añadió que su padre no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a su hermano.

Además de las hijas, la magistrada ha llamado a declarar al consejero delegado de Mango y también a dos de los agentes de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra que fueron los primeros en llegar al lugar de la supuesta caída de Andic.

La jueza quiere reconstruir la caída

Además, la jueza del caso ha ordenado a la Policía Científica autonómica una reconstrucción de la caída, con la participación de los doctores que practicaron la autopsia a Isak Andic y los peritos que hicieron la inspección ocular, para estudiar si coincide la dinámica de los hechos con los vestigios encontrados, como el reloj, una chaqueta y restos de sangre; y las lesiones que presentaba la víctima.

De igual forma ha solicitado que se aporte a la causa el historial médico, asistencial y farmacológico completo de Isak Andic, dado que la defensa de su hijo ha presentado una pericial en el juzgado alegando que el fundador de Mango se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío al fallarle las rodillas por una artrosis.

Finalmente, se va a investigar también a los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic tras la caída de su padre y a los que los Mossos d'Esquadra no tomaron declaración.