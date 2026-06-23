Detenido en Barcelona con 139 móviles robados en el Primavera Sound

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la estación de autobuses Barcelona-Norte (Barcelona), desde donde pretendía viajar hasta Rumanía, tras robar 139 móviles, valorados en total en 150.000 euros, en el festival Primavera Sound, celebrado en el Fórum de Barcelona del 4 al 7 de junio pasado.

En el marco del despliegue especial del cuerpo, dentro del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, unos agentes identificaron al hombre, que iba a coger un autobús con destino a Rumanía, tras detectar nerviosismo por su presencia en la estación.

Fue entonces cuando se le incautaron 139 móviles, la mayoría robados en el festival Primavera Sound.

A este sospechoso, la Policía le atribuye los delitos de hurto agravado y de receptación.

El Primavera Sound Barcelona 2026 ha sido una edición de extremos, marcada por un caótico inicio debido a un fuerte temporal y una posterior redención con actuaciones de grandes leyendas y estrellas del pop. A pesar de las adversidades, el festival logró reunir a unas 287.000 personas a lo largo de toda su semana de programación.