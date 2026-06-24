El Gobierno enchufa a otro separatista en un ente nacional: Joan Capdevila (ERC), consejero en la CNMC

El independentista Joan Capdevila será nombrado en breve nuevo consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La renovación del organismo llevará aparejada la purga completa de representantes del PP, el nombramiento de Juan José Ganuza, de perfil académico, como presidente de la CNMC, y el de tres nuevos consejeros: Carmen Balsa, a propuesta del PSOE; Marina Echebarría, de Sumar; y el antedicho Capdevila, un exdiputado de ERC con gran sintonía con Oriol Junqueras.

Capdevila procede de Unó Democràtica, partido que abandonó en 2009 para abrazar la causa separatista y obtener un escaño a cargo de ERC en el Congreso de los Diputados. En el partido republicano, Capdevila pudo dar rienda suelta a su independentismo apoyando todos los pasos, mociones y propuestas "procesistas" que degeneraron en el golpe de Estado separatista de octubre de 2017.

A Capdevila, veterinario de profesión, se le atribuye un cierto conocimiento de la industria porque presidió una comisión de dicha materia durante su paso por el Congreso de los Diputados, el evento de mayor relieve de su carrera política. Capdevila se suma así a la ya larga relación de independentistas de piedra picada, republicanos de máxima pureza y catalanistas sin mácula que, tras haber conspirado contra la unidad de España, pasan a cobrar un sueldo del Estado que trataron de tumbar. En el caso de Capdevila, cobrará un sueldo anual de 124.000 euros (revisable al alza cada año) durante los próximos seis años.

Los enchufados

En la misma CNMC consta como consejero Pere Soler, el que fuera director general de los Mossos d'Esquadra que se negaron a colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional para frenar el golpe separatista. Soler era un hombre de la confianza de Puigdemont.

El prófugo de Junts y el jefe de ERC, Oriol Junqueras, también tienen peones en el Consejo de Administración de RTVE. A cuenta de Puigdemont se lleva un sueldo de más de cien mil euros al año Miquel Calzada, un presentador de televisión separatista que se hacía llamar Mikimoto. Por parte de Junqueras gana lo mismo a cargo del Estado Sergi Sol, quien fuera su jefe de prensa y uno de los ideólogos de ERC durante los preparativos independentistas.

La empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) también cuenta con cuota separatista. Ramon Tremosa, ex-eurodiputado y exconsejero en el gobierno regional de Quim Torra, es consejero a propuesta de Junts. Este individuo se mostró partidario de la declaración unilateral de independencia aunque se desatara un conflicto armado y en cuanto a la empresa de la que ahora cobra, AENA, dijo que actuaba contra los intereses de Cataluña y dispensaba un trato "colonial" a la región.

En Redeia también hay rastro de los enchufados por los líderes condenados por el golpe de Estado. Se trata de Albert Castellanos, un alto cargo del gobierno catalán que presidió el republicano Pere Aragonès. Incluso en Renfe el partido de Junqueras logró colocar como consejero a Eduard Gràcia, uno de los instigadores de las campañas separatistas contra el servicio de los trenes de cercanías en la región.

Todos ellos fueron firmes partidarios del Procés, presionaron para que se llegara hasta el final, se daban golpes de pecho para exhibir su fidelidad al "Estado de Cataluña" y ahora, cuando no han pasado ni diez años, cobran sueldos espectaculares procedentes de los bolsillos de los españoles a los que, sin embargo, insisten en despreciar sin complejos.