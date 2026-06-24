Un incendio forestal obliga a confinar el municipio barcelonés de Sant Quirze Safaja

Un incendio de vegetación en el municipio de San Quirico de Safaja, en la provincia de Barcelona, ha obligado este miércoles a activar medidas de confinamiento preventivo para la población debido al riesgo de propagación del fuego.

El origen del incendio se sitúa alrededor de las 13:20 horas, junto a la carretera BV-1341, en una zona de fuerte pendiente y próxima a un camping. Las llamas han avanzado rápidamente ladera arriba, favorecidas por la orografía y las condiciones de viento, lo que ha complicado las primeras maniobras de extinción.

L'incendi de Sant Quirze Safaja continua actiu. Els #bomberscat prioritzen les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada al cap-flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i a on es generen rodolaments.https://t.co/lyciOJQzaT pic.twitter.com/dz7Qf626t7 — Bombers (@bomberscat) June 24, 2026

Ante la evolución del fuego, los Bomberos de la Generalitad solicitaron el confinamiento inicial de los usuarios del camping cercano, que posteriormente se amplió al conjunto del municipio.

A media tarde, la Protección Civil activó el sistema de alertas de emergencia ES-Alert para enviar un aviso directo a los teléfonos móviles de los vecinos, instándoles a permanecer en sus viviendas, cerrar puertas y ventanas y evitar desplazamientos.

Afecta a 7 hectáreas

El incendio afecta, según datos provisionales, a unas 7 hectáreas de terreno, en su mayoría forestal, aunque también con una pequeña parte de superficie agrícola. Para su extinción se ha desplegado un operativo amplio con decenas de efectivos terrestres y medios aéreos, incluyendo helicópteros y aviones de carga de agua. Las tareas se centran especialmente en cerrar los flancos del incendio para evitar que siga avanzando, con especial atención al lado más activo del fuego.

Como medida de seguridad adicional, la carretera BV-1341 ha quedado cortada al tráfico.

En paralelo, los equipos de emergencias han trabajado durante la jornada en otros incendios de vegetación en Cataluña, algunos ya estabilizados, lo que refleja una situación de riesgo elevado en distintas zonas del territorio.

Por el momento no se han comunicado heridos ni evacuaciones, pero las autoridades mantienen la vigilancia activa mientras continúa la evolución del incendio y las labores de control.