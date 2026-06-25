Junqueras se cuelga la medalla del ingreso de TV3 en la UER, aunque no podrá participar en Eurovisión

Punto para el separatismo catalán, que ha logrado que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) acepte a "3Cat" (la marca que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio) como miembro auxiliar. Un cambio en los estatutos de la asociación de televisiones y radios nacionales europeas ha permitido la incorporación de la televisión y la radio públicas de la Generalidad catalana, aprobada este jueves en la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión. Nada más conocerse la decisión, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha declarado que "la gente de TV3 y de Catalunya Ràdio estará junto a los de la BBC, los de France TV, los de la RAI o los de la Deutsche Welle" y que el ingreso "nos sitúa donde siempre deberíamos haber estado".

Junqueras también se ha referido al hecho de que la televisión pública catalana no podrá participar en Eurovisión, al no tener un alcance nacional. "Es más importante lo que hemos conseguido que si se participa en Eurovisión o no", ha señalado el que fuera vicepresidente del gobierno catalán golpista.

La presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Romà, cercana a ERC, ha declarado, alineada con Junqueras, que el ingreso "es un gran hito que nos permitirá hablar de tú a tú con las grandes corporaciones europeas". En cuanto a la participación en Eurovisión, una de las fijaciones del separatismo, en TV3 aceptan que, de momento, Cataluña no participará en el certamen musical, pero señalan que la situación podría variar si RTVE volviera a renunciar, como ha sucedido este año por la participación de Israel como nación invitada.

TV3 podrá acceder, a partir de ahora, a contenidos informativos de muchas de las televisiones asociadas a la Unión Europea de Radiodifusión, aunque el papel informativo de la televisión pública catalana es residual desde los primeros años del proceso separatista, cuando se agudizó el papel propagandístico de la televisión y los informativos se caracterizaron por las manipulaciones y los bulos a favor del independentismo.

El sesgo separatista de TV3 y Catalunya Ràdio, que se mantiene con el PSC al frente de la Generalidad, tuvo un coste notable en audiencia. Tanto la televisión como la radio catalanas persisten en la deformación sistemática de la realidad y en la marginación de todo aquello que no cuadre con el ideario catalanista.

Insultos contra los no nacionalistas

Creada por Jordi Pujol para la difusión del catalán, TV3 y Catalunya Ràdio se convirtieron muy pronto en herramientas de adoctrinamiento y manipulación. Los insultos a los ciudadanos no nacionalistas por parte de los "humoristas" de TV3, las burlas contra los andaluces y la normalización de gritos como el "¡Puta España!" son algunas de las características que han convertido TV3 y Catalunya Ràdio en medios al servicio exclusivo del separatismo, a pesar de ser generosamente financiados a cargo de los impuestos que pagan los ciudadanos, incluidos los de aquellos que son sistemáticamente insultados y ridiculizados con términos como "nyordos" o "colonos". El presupuesto de estos medios supera los 350 millones de euros anuales, lo que implica que cada ciudadano de Cataluña paga más de cuarenta euros al año, en muchos casos, para que le insulten, le menosprecien y le discriminen.

Que Oriol Junqueras haya celebrado como un gran logro el ingreso de "3Cat" en la Unión Europea de Radiodifusión es una evidencia de la importancia que dan los separatistas al control de los medios públicos para las tareas de desinformación, agitación y propaganda.