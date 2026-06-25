Detenido un hombre en Tarragona por acosar y extorsionar a 21 menores a través de videojuegos

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alcanar (Tarragona) a un hombre que acosó a 21 menores de edad por toda la geografía española. Al arrestado, de 26 años, se le han incautado 2.958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil de niñas con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

Según ha informado la Policía, el detenido no tenía antecedentes policiales y tampoco tenía actividad laboral conocida. Residía en casa de sus padres, ya jubilados, y al parecer pasaba todo el tiempo encerrado en su habitación rodeado de ordenadores, móviles y tabletas.

Con estos dispositivos rastreó las redes en busca de sus víctimas. Creó un perfil falso empleando imágenes de otros menores y se hacía pasar por un chico de 16 años y apariencia atractiva para atraer a las menores. Según datos de la investigación que ha facilitado la Policía, actuaba bajo el nombre de Álex y con este perfil intentó contactar con cerca de 200 niñas, llegando a tener contacto regular con 37 de ellas y, finalmente, acosando a 21. Para ello las manipulaba psicológicamente para ganar su confianza y lograr que cedieran a sus deseos sexuales. Fue así como, según la Policía Nacional, conseguía material íntimo de las niñas de contenido pornográfico.

Primera denuncia: una niña de 11 años

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una niña de 11 años de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La menor aseguró que había sufrido acoso sexual por redes sociales por parte de un joven de 16 años, llamado Álex, con el que había empezado una relación virtual.

Según esta víctima, los contactos entre ambos empezaron a través del chat de un conocido videojuego multijugador en el que el detenido se fue ganando su confianza y le fue exigiendo material explícito cada vez más. Asegura la niña que el tono amigable e incluso "romántico" de los primeros días se convirtió en acoso sexual, amenazándola con publicar en sus redes y enseñar a todas sus amistades y familia los vídeos y fotografías que ya tenía de ella en su haber.

Gran parte de las víctimas identificadas

La investigación se ha llevado a cabo gracias a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la comisaría local canaria de Puerto del Rosario y la colaboración del Grupo Operativo-Policía Judicial de la comisaría de Tortosa (Tarragona) y el Grupo Técnico de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona.

La Policía Nacional ha asegurado que gran parte de las víctimas de este depredador sexual ya han sido identificadas por todo el territorio nacional.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía recuerdan que tanto las menores como sus familias tienen a su disposición medidas para garantizar su seguridad, activar canales de denuncia y recibir apoyo tanto psicológico como legal.