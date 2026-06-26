El PP logra que el Ayuntamiento de Barcelona se plantee comprar pistolas taser para su policía

Que la seguridad ciudadana no es un prioridad ni del Gobierno de la Generalidad ni del Ayuntamiento de Barcelona lo ponen de manifiesto los datos sobre delincuencia, la proliferación de incidentes con armas de fuego, los ajustes de cuentas a tiros en plena calle y a plena luz del día y las batallas entre bandas a tiros o a machetazos.

Una de las especialidades de Barcelona es la del individuo que va pegando voces y amenazando a los transeúntes cuchillo en mano. Uno de esos episodios se saldó con el asesinato de una mujer china a manos de un marroquí que gritaba vivas a Alá. Sucedió a principios del pasado mes de mayo en la localidad de Esplugues, contigua a Barcelona. Hoy mismo un individuo ha sido detenido en Sitges tras intentar apuñalar a su madre y huir por el centro de la localidad hasta arrojarse al mar. También blandía un cuchillo.

En otras ocasiones se está a punto de rozar la tragedia pero el incidente acaba sin daños humanos de consideración. Hace unos días, un hombre descamisado y en pantalones cortos recorría algunas de las calles más caras y exclusivas de Barcelona (General Mitre, Muntaner y Mandri) blandiendo un cuchillo y dando vivas muestras de enajenación mental.

Tal era su estado de excitación que los Mossos se vieron obligados a disparar al aire. Tras unas maniobras para acorralar al individuo un policía autonómico logró reducirlo con una pistola taser. La descarga tumbó al individuo, pero inmediatamente logró ponerse en pie aunque pudo ser reducido por varios policías.

Un agente de la Guardia Urbana de la ciudad no habría podido proceder así porque los policías locales en la capital de Cataluña no tienen dispositivos conductores de energía (DCE), es decir, las pistolas taser. En tiempos de Colau la adquisición de esa clase de material para que la ciudadanía pudiera proteger a la Guardia Urbana era impensable. Con el socialista Jaume Collboni las circunstancias son las mismas (una percepción de inseguridad ratificada por la profusión de delitos cada vez más llamativos) y los agentes de la Guardia Urbana siguen privados de estas armas.

Sin embargo, una propuesta del PP que dirige Daniel Sirera transaccionada con el PSC para dotar a la Guardia Urbana de pistolas taser ha obtenido el visto bueno de Junts y Vox. Es decir, los votos de la mayoría del plenario. Sólo se han opuesto los Comuns y ERC, partidarios de resolver esta clase de sucesos por la vía del diálogo y la negociación.

Compras a largo plazo

El proceso no será rápido y no estará exento de riesgos. El texto aprobado dice: "El Consejo Plenario acuerda instar al Gobierno municipal a: Presentar en el plazo máximo de un mes, una propuesta de reglamento de dotación y uso de los dispositivos conductores de energía por parte de la Guardia Urbana, previamente trabajada con los representantes sindicales del cuerpo. Una vez aprobado definitivamente el reglamento, iniciar inmediatamente el expediente de contratación de estos dispositivos y publicar, en el plazo máximo de tres meses, la licitación para adquirir los dispositivos conductores de energía, tipo Taser o equivalente, destinados a la Guardia Urbana de Barcelona".

Es decir, que pueden pasar muchos meses hasta que la Guardia Urbana pueda afrontar con garantías los operativos para reducir a los cada vez más típicos locos del cuchillo, casi un personaje del folclore local en el caso de Cataluña. Teniendo en cuenta que un mes en términos administrativos suelen ser dos o tres y aplicando esa regla (siempre que Junts no se eche atrás o que el PSC "rectifique"), la compra de pistolas podría empezar a las puertas de la campaña de las próximas elecciones municipales.