Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" por mantenerse en Moncloa en contra del Congreso

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado el discurso de clausura del congreso del PP de Cataluña en el que se ha reelegido a Alejandro Fernández como presidente regional. En ese contexto, Núñez Feijóo ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el PSOE no sólo por los casos de corrupción sino también por gobernar en contra de la mayoría absoluta del Congreso que pidió su dimisión esta misma semana.

"La política no puede ser la indecencia y la inmoralidad que estamos padeciendo. La política tiene que servir para que el país funcione. Yo nunca he visto este nivel de degradación de la vida pública. Nunca he visto esta falta de respeto a la mayoría de los ciudadanos, nunca he visto los niveles de corrupción en los que se mueve el Gobierno de España y nunca pensé que fuera a verlo. Nunca pensé que fuese a ver a un presidente del Gobierno que la misma cámara que le nombró le pida por mayoría absoluta que dimita y que su respuesta sea reírse de la cámara, reírse del Congreso, de las Cortes. Esto no se ha visto en democracia. Rodeado de corrupción y humillando a los socios que le siguen sosteniendo", ha manifestado el líder popular.

En su opinión, "el Gobierno actual ha sido una desgracia porque se ha corrompido, porque ha robado recursos de todos, y ha sido una desgracia porque ha incumplido los códigos de ejemplaridad básicos. Ha sido una desgracia porque ha actuado contra todos los contrapoderes, contra los jueces, contra los fiscales, contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra los periodistas".

Y la degradación continúa, según el retrato realizado por el dirigente conservador. "Esta semana Sánchez ha dado un paso más. Pretende seguir gobernando contra la voluntad expresa de la cámara. Le resbala lo que digamos los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Sánchez lleva dos días gobernando en contra del Congreso y eso es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace cincuenta años. Por bastante menos le echaron hace diez años del comité federal que hoy han celebrado".

Feijóo también ha asegurado que en las próximas elecciones nos jugamos la democracia y las libertades y ha pedido al PP de Cataluña un esfuerzo para pasar de los seis diputados que aporta ahora al Congreso a los doce, la cifra más alta alcanzada por el PP catalán.

El ejemplo de la visita del Papa a Barcelona

El presidente del PP también se ha referido a la visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia para la inauguración de la Torre de Jesús y ha puesto ese acto como ejemplo de lo que Cataluña es capaz de hacer. "Ese día no vimos a una parte de Cataluña imponiéndose a otra, ni a una parte de España enfrentándose al resto de España, sino a una Cataluña cosmopolita, española y europea".

"De este congreso no salimos en modo resistencia sino en modo alternativa", ha señalado para añadir que "Cataluña debe ser la casa común de todos los catalanes. Sus instituciones deben estar al servicio de todos los catalanes y su riqueza no debe ser entendida como un cortijo".

Programa para Cataluña

Núñez Feijóo se ha referido a la ponencia aprobada en el congreso de los populares catalanes, basada en tres elementos: libertad, orden y prosperidad. "La libertad consiste en que nadie sea señalado por pensar distinto, hablen el idioma que hablen y voten a quien voten. Y eso es lo que venimos a defender", ha dicho sobre el primero de los puntos.

En cuanto al orden, ha indicado que "queremos una Cataluña donde la gente pueda vivir tranquila, abrir los comercios sin miedo, alquilar sus propiedades sin temor a los okupas" Y respecto a la prosperidad, ha asegurado que la región lo tiene todo para avanzar y crecer. También ha contado que estuvo en Rodalies para comprobar de primera mano el caos en el servicio ferroviario de cercanías.

Las "pajaradas" progres

Alejandro Fernández ha precedido en el uso de la palabra a Núñez Feijóo y también se ha referido a la estancia de León XIV en Cataluña para afirmar que "hacía tiempo que no teníamos un chute de autoestima". También ha señalado que el partido se propone reconstruir la convivencia entre los catalanes y ha asegurado que "creemos en la libertad para hablar la lengua que te dé la gana, creemos en la igualdad, pero de oportunidades y de derechos, creemos en la cultura del esfuerzo y en la autoridad de los maestros, creemos en el orden y en la propiedad, sin pajaradas progres que arruinan todo lo que toca.Creemos en Cataluña, que no debe ser confundida con los irresponsables que la han gobernado los últimos años. Y sí, creemos en España".

Alejandro Fernández ya no es ese presidente del PP catalán al que parecían quedar dos o tres telediarios. Lleva al frente del partido en la región desde 2018 y ha sido reelegido por aclamación, con el 97,51% de los votos. Ha pasado por toda clase de vicisitudes políticas en estos años y ahora saborea las mieles de la unanimidad del partido a su favor. Y ahora se muestra ambicioso. "Os propongo dar un salto inédito. No es una quimera. Tenemos experiencias que demuestran que cuando reaccionamos y luchamos nada es imposible. Hoy pasamos de la resistencia y la heroicidad al crecimiento y la victoria. No tenemos excusas, yo el primero, para no seguir creciendo. Fuertes, sonrientes, como dice la Pantoja, dientes, dientes, que es lo que fastidia a nuestros adversarios", ha declarado Fernández en el congreso del PP de Cataluña, cónclave con el lema "Queremos más" y en el que se ha escenificado una potente imagen de unidad en torno a su figura.

"Si quedaban heridas abiertas, están más que cerradas; si a alguien ofendí, aquí están mis disculpas; si alguien me ofendió, os juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo. Reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y 'palante' juntos, que es lo que toca", ha llegado a decir este sábado Fernández.

Congreso plácido

En cuanto a las interioridades del decimosexto congreso del PP de Cataluña, plácida sesión de mañana sin candidaturas alternativas ni familias enfrentadas, un escenario raro para un partido acostumbrado a las convulsiones y los enfrentamientos internos. El partido es de los Fernández, Alejandro Fernández y Juan Fernández, designado este último secretario general en sustitución de Santiago Rodríguez, que ostentó ese cargo en el periodo de Xavier García Albiol como presidente del partido en Cataluña y también con Alejandro Fernández.

"Quien resiste, gana". Bien podría ser esa la divisa personal del reelegido presidente del Partido Popular de Cataluña, que tras unos años de turbulencias con la dirección de Génova ha acabado asentándose en el cargo. Pasar de tres a quince escaños en las últimas elecciones autonómicas explica el cambio de percepción de la dirección popular respecto a Alejandro Fernández, quien no había tenido reparos en afear que su líder, Núñez Feijóo, dijera que Junts no era su rival político.

Solo el Partido Popular defiende la bandera del constitucionalismo en Cataluña. No hay nadie más. pic.twitter.com/Fm5bokdme3 — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 27, 2026

Era verano de 2023 y la posición de Alejandro Fernández pendía de un hilo. Tres años después las tornas han cambiado por completo gracias en buena medida a las discretas maniobras del secretario general, Miguel Tellado. El congreso se debía haber celebrado en 2022, en un momento en el que el partido atravesaba una crisis en Cataluña prácticamente existencial. Ciudadanos y el proceso separatista habían desballestado al partido en la región.