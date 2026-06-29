No más 'Petro y plata': el "Millonario revolucionario" regresa a Cataluña tras el cambio en Colombia

El "Buey por los cuernos" es el nombre del artefacto con el que uno de los personajes más perniciosos y lamentables de la historia reciente de España y Colombia anuncia su regreso a la política catalana. Xavier Vendrell, conocido en Colombia como "El Catalán" y el "Millonario revolucionario", está de vuelta.

Miembro de la banda terrorista Terra Lliure, consejero de Gobernación por ERC en el tripartito de Maragall (duró 12 días al frente de la consejería tras filtrarse las cartas que enviaba a todos los altos cargos de su partido exigiéndoles el 3% de sus sueldos), miembro fundamental del gobierno catalán en la sombra que dirigió el golpe de Estado de 2017 y uno de los impulsores de la violencia separatista tras las condenas del Tribunal Supremo a los golpistas, regresa tras unos fructíferos años en Colombia.

El triunfo del candidato conservador Abelardo de la Espriella es la causa de la precipitada estampida de nuestro personaje. Vendrell era uno de los asesores de cabecera de Gustavo Petro y en calidad de tal accedió a millonarios contratos con el Estado colombiano, según la prensa de ese país. Petro no sólo le concedió la nacionalidad colombiana a su gran amigo catalán sino que le proporcionó también un pasaporte diplomático cuando la sombra de la justicia le acechaba por su notoria participación en el golpe de Estado, en la violencia posterior y en un par de tramas corruptas relacionadas con recalificaciones de terreno y con fondos públicos desviados al separatismo.

Artífice del 1-O

Vendrell es tenido en Cataluña como uno de los artífices del referéndum separatista del 1-O de 2017, un gran estratega político al tiempo que un emprendedor. En Colombia, en cambio, su fama no es precisamente esa. Sus negocios en ese país están relacionados con el favor político, con su amistad con Gustavo Petro y con los contratos públicos en ámbitos como la construcción y la recogida de basuras. Porque Vendrell, además de "asesor" es el consejero delegado de una empresa llamada "Barcelona Export Group" que se define oficialmente como una compañía dedicada a los "servicios de consultoría para la internacionalización". Y para él no existía conflicto de intereses de ningún tipo porque desde 2011 es amigo íntimo de Gustavo Petro. Pero el chollo se ha acabado. Ya no más Petro y plata, ya no más consultoría política y tremendos pelotazos, ya no más impunidad total en Colombia.

De ahí el regreso, un retorno calentado por los medios independentistas con la excusa de que Vendrell ha ideado un nuevo artefacto político, una especie de Think Tank destinado a presentar iniciativas populares legislativas. Este lunes el decano de la prensa digital catalana, el diario Vilaweb, publicaba una entrevista en la que el personaje se queja de que el independentismo haya "tirado la toalla". En la entradilla del texto se dice que "el ex-dirigente histórico de ERC Xavier Vendrell continúa yendo y viniendo de Colombia, pero con la intención de estar cada vez más tiempo en Cataluña".

Caso "Papá Pitufo"

De modo que Vendrell cierra la etapa colombiana. El gran organizador de los interventores electorales (denominados en Colombia "testigos"), el asesor áulico por antonomasia, el conspirador político, el conseguidor económico, el hombre de negocios, vuelve. El principal pufo que ha dejado en el país hermano es el escándalo del Papá Pitufo, un tal Diego Marín conocido por sus actividades delictivas. Este sujeto entregó a Vendrell 500 millones de pesos, unos 145.000 dólares o 127.096 euros, para la última campaña de Petro, un dinero desaparecido del que el parcero catalán dice no saber nada porque él se dedicaba a "la organización de tropas y mercancías" y el dinero no era de su incumbencia aunque se entregara tras una reunión entre él y el donante, tal cual lo dijo en una entrevista en Radio Caracol.

El "negoci" de la independencia

Vendrell cumplirá sesenta años el próximo octubre. Está casado y tiene tres hijos. Su nuevo plan es que el "Bou per les banyes" le dé como para seguir posicionado en una nueva asonada separatista, otra oportunidad de negocio. Se da por descontada en un escenario de Gobierno del PP con o sin Vox. El independentismo cuenta con un puñado de poderosos empresarios imprescindibles para la causa y del que Vendrell forma parte. Y con él, Oriol Soler (Cooperativa Ábacus), David Madí (heredero de los masajes Floïd), Jaume Roures y Tatxo Benet, grandes fortunas todos ellos y más radicales cuanto más acaudalados.

De terrorista a potentado catalán

Xavier Vendrell comenzó su carrera poniendo bombas. Dos bombas, según confesó en 1990 ante el juez Carlos Bueren en la Audiencia Nacional. En nombre de Terra Lliure. No se registraron heridos. Su caso fue sobreseído. La banda fue disuelta y gran parte de sus dirigentes recalaron en ERC, como él. Sin estudios superiores conclusos, Vendrell pasa por ser un auténtico potentado en Colombia, donde se le presume una fortuna extraordinaria amasada gracias a la amistad con Petro, a quien conoció en 2011, cuando el terrorista del M-19 acaba de ganar la alcaldía de Bogotá. Dos sujetos que habían ejercido de terroristas sintonizaron de inmediato y forjaron una provechosa amistad.

Nunca les importa el dinero

Según Vendrell, a Petro no le importa el dinero. Según Petro, a Vendrell, tampoco. Petro fue uno de los "observadores internacionales" del referéndum separatista del 1-O. Invitado por Vendrell y con los gastos pagados por el pueblo español. Declaró que España era una "dictadura". Una "dictadura" en la que Vendrell también tiene negocios, intereses y grandes amigos. Y el hecho de no ostentar cargo público alguno le permitió eludir la justicia a pesar de su implicación directa y sin mucho disimulo en los preparativos del golpe de Estado y en episodios de violencia terrorista como el asalto al Aeropuerto de El Prat o a la Jefatura de Vía Layetana. Ha vuelto. Casi diez años después del golpe, a falta de medio mes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y ante la previsible gira triunfal de Puigdemont cuando el Constitucional valide la ley sanchista, Vendrell toma posiciones. Si no hubiera ganado las elecciones de Colombia Abelardo de la Espriella es seguro que el "Millonario revolucionario" se habría quedado en Colombia hablando español y diciendo "acá" por "aquí" y "plata" por dinero, pasta, monises, panoja, parné, lana o luca.