Caso Andic: declaran los excursionistas a los que no interrogaron los mossos y la terapeuta familiar

Bloqueado, en estado de choque y hablando con los servicios de emergencia. Esa es la descripción que hacen de Jonathan Andic los dos excursionistas que se encontraron con el hijo del fundador de Mango pocos minutos después de que este, Isak Andic, se precipitara por un barranco y falleciera en el acto. Uno de los excursionistas ayudó a Jonathan con su llamada al 112 y facilitó a los servicios de emergencia la localización del punto del accidente.

También le acompañaron hasta el aparcamiento, a unos quince minutos de lugar en el que se precipitó Isak Andic en el curso de una excursión por los alrededores de Montserrat con su hijo la mañana del 14 de diciembre de 2024. En la zona de estacionamiento Jonathan quedó en manos de los servicios de emergencias mientras los bomberos accedían al lugar para rescatar el cuerpo sin vida de Isak Andic.

La defensa de Jonathan Andic criticó duramente la investigación policial por no haber interrogado a los dos excursionistas, las primeras personas que estuvieron con Jonathan minutos después de la muerte de su padre. La juez de Martorell que instruye el caso, Raquel Nieto, ha escuchado este martes el testimonio de esas dos personas, que coinciden en describir a un hombre en estado de choque, bloqueado y con escasa capacidad de reacción. También han declarado que les dijo que él iba delante, que oyó un ruido de piedras y que cuando se giró su padre ya no estaba en el camino. Lo mismo que declaró a Emergencias y a los Mossos.

Gracias a una llamada perdida

Estos dos testigos han sido localizados gracias a que Jonathan intercambió el teléfono con uno de ellos y le hizo una llamada perdida que quedó registrada en su dispositivo. Que los Mossos no se interesaran en interrogarles muestra a ojos de los abogados de Jonathan una predisposición a descartar todo lo que pueda desmontar el relato policial sobre un crimen basado en una supuesta obsesión enfermiza con el dinero.

El papel de Lüderwaldt, la terapeuta

Al respecto, también ha sido llamada a declarar la terapeuta que llevaba a cabo las sesiones para que padre e hijo resolvieran sus diferencias. Se trata de María Julia Lüderwaldt, una persona de origen germano-ecuatoriano conectada con la alta sociedad barcelonesa. De ella se ha dicho que es psicóloga y psicoanalista y también que no está inscrita en ningún colegio profesional, sin que se sepa a ciencia cierta su condición académica.

En La Vanguardia han revelado que Lüderwaldt medió entre padre e hijo para que el primero aceptara entregar al segundo cuarenta millones de euros, una especie de herencia en vida que Jonathan quería destinar a negocios al margen de la industria textil para mostrar su valía. Lüderwaldt le habría dicho a Isak que o le entregaba esa cantidad de dinero al hijo o que lo perdería para siempre. Tanto la juez como la fiscal Teresa Yoldi parecen abrazar la hipótesis de que esta mujer podría haber tenido algún tipo de participación en el fatal desenlace de Isak Andic, aunque no pesa sobre ella la condición de investigada.

También pasa por el juzgado de Martorell la que era en aquel momento la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth, quien pugnó con los hijos del magnate catalán de la moda para lograr una mayor herencia que la prevista en el testamento. Ese documento le asignaba cinco millones de euros pero finalmente pactó con los hijos una cantidad de 27 millones, según El País, que ya le habría sido satisfecha. Knuth declaró ante los Mossos que las relaciones entre padre e hijo no eran buenas, lo que incrementó las sospechas de los investigadores sobre un supuesto crimen por razones económicas.