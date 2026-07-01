Nuevo registro en el laboratorio de la Generalidad para aclarar el origen de la peste porcina

La investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña sigue avanzando sin una conclusión definitiva. Agentes de los Mossos d´Esquadra y de la Guardia Civil registraron este martes, por segunda vez, las instalaciones del centro de investigación IRTA-CReSA de Sardañola del Vallés (Barcelona), donde se trabaja con este virus.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

La nueva actuación se produce por orden del Tribunal de Instancia de Sardañola, que ha acordado nuevas diligencias dentro de la investigación judicial abierta para determinar cómo apareció la enfermedad en los jabalíes detectados desde el pasado otoño.

En un comunicado difundido este miércoles, el propio IRTA-CReSA asegura que mantiene una "actitud de máxima transparencia y plena colaboración con las autoridades" y afirma que seguirá atendiendo cualquier requerimiento que formule el juzgado durante la investigación.

Segundo registro en siete meses

No es la primera vez que las fuerzas de seguridad inspeccionan el laboratorio. El pasado 18 de diciembre, agentes de la Guardia Civil y los Mossos ya registraron durante varias horas las instalaciones y se llevaron documentación, equipos informáticos y muestras de las distintas cepas del virus con las que trabaja el centro.

Aquella actuación se produjo después de que surgieran dudas sobre un posible vínculo entre el laboratorio y el brote detectado en los alrededores de Cerdanyola, una hipótesis que rechazan tanto la Generalidad como los responsables del centro porque, según sostienen, el virus hallado en los jabalíes no coincide genéticamente con las cepas utilizadas en el IRTA-CReSA.

Además, el propio IRTA recuerda que una auditoría externa encargada por la Generalidad concluyó que los protocolos de bioseguridad del centro eran sólidos y no detectó ninguna incidencia que apuntara a una salida del virus desde el laboratorio.

Un brote que sigue preocupando al sector

La aparición de la peste porcina africana en Cataluña continúa generando una enorme inquietud entre el sector porcino y el cinegético. La enfermedad no afecta a las personas, pero es extremadamente contagiosa para cerdos domésticos y jabalíes y puede provocar restricciones comerciales con un fuerte impacto económico.

Expertos reunidos recientemente en una jornada técnica organizada por la Fundación Artemisan y la Fundación Bergara advirtieron de que el brote detectado en Cataluña podría acabar extendiéndose a otras comunidades autónomas si no logra contenerse.

Ese escenario pondría en riesgo a uno de los principales motores del campo español. El porcino representa alrededor del 16% de la producción agraria nacional y mueve miles de millones de euros cada año, por lo que una expansión de la enfermedad tendría importantes consecuencias para las explotaciones ganaderas y para las exportaciones españolas.