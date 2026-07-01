Un autocar se estrella contra un edificio en Lérida y deja 46 heridos: cuatro críticos

Un total de 46 personas han resultado heridas este miércoles después de que un autocar haya chocado contra la fachada de un edificio situado en la Rambla de Ferrán de Lérida. Entre los afectados, cuatro se encuentran en estado crítico y otros siete presentan heridas de carácter menos grave.

Según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y recoge Europa Press, el resto de heridos presentan lesiones leves de diversa consideración. Parte de los afectados han sido trasladados a centros sanitarios, mientras que otros no han requerido evacuación.

Los hechos han ocurrido sobre las 7:20, cuando el vehículo circulaba por la Rambla de Ferrán en dirección al Puente Viejo. Según ha explicado el alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, las imágenes de una cámara próxima muestran que el autocar avanzaba con normalidad hasta que, de forma repentina, cambió de trayectoria e invadió la zona peatonal antes de colisionar contra el edificio de la Diputación.

La mayoría de los pasajeros eran temporeros que se dirigían al Segriá para trabajar en la campaña de la fruta.

Investigación abierta

Larrosa ha explicado además que la conductora se había incorporado recientemente a la empresa y viajaba acompañada por un instructor. Este último ha resultado herido grave y ha sufrido la amputación de una extremidad.

Los Mossos d'Esquadra investigan ahora las circunstancias del accidente. Entre otras cuestiones, tomarán declaración a los pasajeros y a varios testigos presenciales, además de analizar si pudo producirse un fallo mecánico en el vehículo.

El alcalde ha pedido prudencia hasta disponer de toda la información que permita esclarecer con exactitud qué provocó el accidente.

Amplio despliegue

El accidente ha obligado a activar un importante dispositivo de emergencias. En concreto, el SEM ha movilizado 11 unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos para atender a los afectados.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han desplazado finalmente 14 dotaciones. Sus trabajos han consistido en evacuar a los ocupantes del autobús, asegurar la zona y apoyar a los servicios sanitarios durante la atención a los heridos.

Mensaje de Illa

Tras conocerse el suceso, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su apoyo a los afectados y ha deseado una recuperación pronta a los heridos. El dirigente catalán ha expresado su deseo de que las víctimas puedan recuperarse de forma "rápida".

Asimismo, Illa se ha puesto en contacto con el alcalde de Lérida para trasladarle su respaldo a los afectados y sus familiares. También ha agradecido la labor de los equipos de emergencia desplegados.