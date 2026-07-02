Así funciona el plan contra el calor en Barcelona: cubiertas reflectantes para apagar el aire acondicionado

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un proyecto piloto para evaluar el impacto de diferentes revestimientos reflectantes en las cubiertas de los edificios. La iniciativa busca medir la capacidad de estos materiales para mitigar el calentamiento urbano, mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y optimizar su adaptación frente al cambio climático.

Pintura blanca frente a terracota

El estudio inicial ha comenzado en la cubierta del Instituto Escuela Tres Fonts, situado en el distrito de Les Corts. La investigación se prolongará durante todo el verano para contrastar la eficacia de tres soluciones diferenciadas: la pintura blanca, la pintura de color terracota —que servirá como elemento de control para el experimento— y una modalidad de pintura terracota que incorpora pigmentos reflectantes de última generación. Los análisis medirán tanto la capacidad del material para reflejar la luz solar como su eficacia al liberar el calor absorbido mediante radiación.

El test de las casetas idénticas

En paralelo a la medición escolar, la empresa fabricante de los pigmentos, Vibrantz Technologies, ejecutará un ensayo técnico complementario para calibrar con exactitud la demanda energética. Para ello, se han instalado dos casetas de azotea idénticas equipadas con sistemas de aire acondicionado programados a la misma temperatura. Una de ellas contará con la protección reflectante y la otra actuará como testigo para registrar las diferencias reales de consumo de climatización.

Enfriamiento radiativo y análisis térmico

El proyecto también incluye la evaluación del enfriamiento radiativo en una sección acotada de la cubierta. Esta metodología permite calcular la aptitud del revestimiento para disipar el calor hacia el espacio exterior a través de la radiación electromagnética. El Consistorio de la Ciudad Condal ha confirmado que el seguimiento técnico se reforzará con campañas puntuales de medida destinadas a incorporar nuevos parámetros térmicos y contrastar de forma sólida todos los datos obtenidos.