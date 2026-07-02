Aticco niega que el despido de una trabajadora estuviera motivado por el uso del catalán

Aticco ha rechazado que el despido de una trabajadora estuviera motivado por el uso del catalán y sostiene que la decisión respondió exclusivamente a cuestiones profesionales relacionadas con su desempeño, su actitud en el entorno laboral y diversas incidencias que, según la empresa, afectaban al funcionamiento del equipo y a la calidad del servicio.

La compañía ha difundido un comunicado después de que Plataforma per la Llengua anunciara la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que solicita que se investigue un supuesto caso de discriminación lingüística.

Los motivos del despido

En su respuesta, la empresa afirma que las razones que motivaron la extinción de la relación laboral están "debidamente documentadas" y rechaza que el caso pueda interpretarse como un conflicto relacionado con el uso del catalán. Según explica, la decisión obedeció "exclusivamente a motivos profesionales relacionados con su desempeño, su actitud en el entorno de trabajo y las reiteradas incidencias que afectaban al funcionamiento del equipo y a la calidad del servicio".

La compañía lamenta que "una decisión estrictamente laboral se haya querido presentar como un conflicto lingüístico" y sostiene que esa interpretación "no responde a la realidad de nuestra empresa ni a los valores con los que llevamos años trabajando".

Desde Aticco subrayan que fue fundada en Cataluña por emprendedores catalanes y que actualmente desarrolla su actividad en Barcelona, Madrid, Valencia y Lisboa. La empresa asegura que no existe una lengua oficial de empresa y que el catalán forma parte de su identidad corporativa y se utiliza "con absoluta normalidad".

Asimismo, explican que la atención a clientes se adapta al idioma que facilite mejor la comunicación, utilizando habitualmente catalán, español e inglés y, cuando es posible, otros idiomas. Según la compañía, esta política responde a una filosofía orientada a ofrecer un servicio adaptado a cada interlocutor.