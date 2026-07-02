Cataluña lidera la regularización de inmigrantes con más de 257.000 solicitudes

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno ha cerrado con 1.174.978 solicitudes en toda España, una cifra que refleja la magnitud de una medida con fuerte impacto político y social. Cataluña concentra el mayor volumen de peticiones, con más de 257.000 expedientes registrados.

Según los primeros datos difundidos este jueves por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y recogidos por Europa Press, 608.000 expedientes ya están en tramitación, lo que representa cerca del 52% del total presentado hasta el cierre del plazo, el pasado 30 de junio.

La cifra cobra especial relevancia en un contexto de creciente debate sobre inmigración y regularización. En comunidades como Cataluña, donde el debate sobre inmigración ha ganado peso en la discusión pública y política en los últimos meses, el volumen de solicitudes sitúa esta regularización en el centro de la conversación.

Cataluña concentra más solicitudes

Cataluña lidera el número de peticiones con más de 257.000 solicitudes, seguida de Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000; y Andalucía, con 161.000.

En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Por nacionalidades, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes. Le siguen Marruecos, con un 13,4%; Venezuela, con un 11,7%; y Perú, con un 8,8%.

Defensa del proceso

Saiz ha defendido la medida y ha subrayado que el volumen registrado "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

La ministra también ha recordado que la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha concluido.