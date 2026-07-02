Cataluña es la región española en la que más personas extranjeras han solicitado su regularización. Según los datos ofrecidos este jueves por la Delegación del Gobierno, se han presentado 257.602 solicitudes a las que hay que sumar 47.596 expedientes ordinarios que ya estaban en proceso cuando comenzó esta regularización masiva y de los que se han aprobado 42.545.

Barcelona es la provincia catalana en la que se han registrado más solicitudes: 192.195. Le sigue Tarragona, con 27.214; Gerona, 22.701 y Lérida, 15.492. La Delegación del Gobierno en Cataluña destaca que el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años, por lo que se trata, según un comunicado de la institución, de "un perfil joven, en edad de trabajar y plenamente integrable". Una de las condiciones que facilitarán la renovación del permiso de residencia de estos inmigrantes será el conocimiento del catalán. También se destaca que el 62,8% de los peticionarios son hombres y el 37,2%, mujeres.

Marruecos encabeza la lista de peticionarios

En cuanto al origen, Marruecos encabeza el listado con el 18% de las solicitudes. Le siguen Colombia, con un 16,7%; Honduras, 8,1%; Perú, 8,1%; Pakistán, 6,2%; India, 5,8% y Venezuela, 5,7%.

En la nota de prensa el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, afirma que "Cataluña es hoy el territorio que concentra más solicitudes de regularización porque también es un territorio de oportunidad, de acogida y de convivencia. Este proceso no consiste sólo en regularizar expedientes, consiste en regularizar vidas, dar estabilidad a personas que ya forman parte de nuestra sociedad y reforzar una Cataluña más cohesionada".

Prieto también ha dicho que "Cataluña necesita a estas personas. Muchos ya trabajan, muchos ya contribuyen en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en sectores esenciales de nuestra economía. Lo que hace este proceso es poner orden, dar seguridad jurídica y permitir que esta contribución se haga dentro de la legalidad, cotizando y con todas las garantías".