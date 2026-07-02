Denuncian a una firma de oficinas en Barcelona tras exigir el uso del español a sus empleados

Plataforma per la Llengua ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa de espacios de coworking Aticco por el despido de una trabajadora que, según sostiene la organización, estuvo motivado por el uso habitual del catalán en su actividad profesional. La entidad solicita que se investigue si la empresa restringió el uso de esta lengua en el entorno laboral, si impuso el español como idioma de comunicación y si se produjeron vulneraciones de derechos laborales y lingüísticos. Además, ha trasladado el caso al Síndic de Greuges de Barcelona y a la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos de la Generalidad.

La denuncia se fundamenta en el contenido de la carta de despido, fechada el 20 de febrero, en la que, según Plataforma per la Llengua, la empresa menciona el uso del catalán de forma recurrente cuando se le solicitó que hablara en español, ya que había producido "incomodidad en el equipo" como uno de los elementos que motivaron la extinción de su contrato.

La carta de despido

Según la organización, la carta recoge varios episodios en los que la empleada habría iniciado conversaciones en catalán con clientes, compañeros o técnicos, así como el hecho de haber respondido en esa lengua a personas que se dirigían a ella en español o de mantener el catalán como idioma habitual en determinadas comunicaciones profesionales que requerían el español.

La trabajadora, que desempeñó el puesto de coworking manager en un centro de Aticco situado en la calle Tapineria de Barcelona entre mayo de 2025 y febrero de 2026, asegura que durante ese periodo recibió instrucciones para abandonar el uso del catalán en sus comunicaciones profesionales.

Según su relato, responsables de la empresa le indicaron en varias ocasiones que debía comunicarse "en castellano" y llegaron a trasladarle que "la lengua oficial de Aticco es el castellano". La afectada sostiene que estas indicaciones se produjeron incluso cuando los clientes comprendían perfectamente el catalán.

Solicitud de investigación

Plataforma per la Llengua ha solicitado a la Inspección de Trabajo que determine si el uso del catalán tuvo una incidencia directa en la decisión de despedir a la empleada y si se produjeron prácticas discriminatorias por razón de lengua. La entidad también pide que se compruebe si el centro de trabajo cumple con las obligaciones lingüísticas previstas en la legislación catalana respecto a la información fija dirigida a los trabajadores.

En paralelo, ha denunciado ante la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos de la Generalitat un presunto incumplimiento del artículo 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que establece que la señalización e información fija dirigida a los trabajadores debe figurar, al menos, en catalán.