Illa logra que sus socios le aprueben los presupuestos y le garanticen acabar la legislatura

Casi dos años después de haber sido investido presidente de la Generalidad catalana, el socialista Salvador Illa ha logrado el visto bueno de la mayoría del parlamento autonómico a sus primeros presupuestos. Primeros y últimos toda vez que se da por descontado que estas cuentas serán suficientes para que el líder socialista catalán agote la legislatura sin necesidad de más negociaciones y concesiones con ERC y los "Comuns".

La mayoría de la investidura más un voto de Junts por despiste (se atribuye a la diputada Noemí Nieto) es la que ha aprobado las cuentas de un Illa que llega a mitad de legislatura profundamente debilitado, vapuleado por un carrusel de crisis que coincidió con su grave enfermedad y consistió en el colapso de las comunicaciones ferroviarias, la peste porcina y los cada vez más frecuentes incidentes criminales con armas de fuego en la región o las huelgas de profesores y médicos, entre otros expedientes.

Por si no fuera suficiente, Illa se ha prestado a dar la cara por Pedro Sánchez y por José Luis Rodríguez Zapatero sin disimulos. El presidente catalán ha puesto la mano en el fuego por los dos. Con Sánchez mantiene una estrecha relación. Es de los pocos compañeros de partido con los que Sánchez mantiene un trato de una cierta intimidad, con invitaciones a la Mareta y citas con las parejas en escenarios como el último Primavera Sound de Barcelona. En cuanto a Rodríguez Zapatero, Illa ha sido el dirigente socialista que más se ha expuesto en defensa de la honorabilidad del expresidente del Gobierno.

Obsesiones de ERC y los "Comuns"

Pero contra viento y marea, Illa sigue vivo políticamente. Prueba de su resistencia es la continuidad de su carrera política pese a haber sido el ministro de Sanidad de la pandemia. Y llegados al ecuador de la legislatura cuenta con unos presupuestos, a diferencia de su amigo Pedro Sánchez. Las cuentas alcanzan prácticamente los cincuenta mil millones de euros y responden a todas las obsesiones y fijaciones de Esquerra Republicana y de los "Comuns", la versión catalana de Sumar.

Hay dinero para reforzar la agencia tributaria catalana a fin de que en un par de años pueda asumir la recaudación de todos los impuestos y dinero también para el tren orbital, un proyecto de ERC para que los trenes entre Sitges y Mataró no pasen por Barcelona. Además, los republicanos han forzado un cambio de participaciones para que la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona sea de la Generalidad y el Ayuntamiento en vez del Estado.

Los "Comuns", por su parte, han logrado partidas para aumentar el número de inspectores de vivienda, un cuerpo de nueva creación para denunciar y multar los incumplimientos de la ley catalana de vivienda.

Las portavoces de ERC y los "Comuns", Esther Capella y Jéssica Albiach, respectivamente, han reñido al "Govern" y a Salvador Illa y han exigido el cumplimiento estricto de los pactos, deberes y promesas que han desembocado en su voto afirmativo a los números autonómicos.

Sucesión de crisis

La oposición ha seguido hurgando en las crisis de Rodalies, de la inseguridad, de la vivienda y de los sistemas públicos de sanidad y enseñanza así como en la sombra de la corrupción que acecha a Illa por su papel como ministro de Sanidad en tiempos del Covid y por su propensión a quemarse la mano. Juan Fernández, del PP, ha asegurado que estos no son los presupuestos que necesita Cataluña sino los que le convienen a Illa y sus socios. Junts ha acusado a Illa de prepotente y ha lamentado los dos últimos años perdidos. En Vox han denunciado el expolio fiscal que sufren los catalanes y en Aliança Catalana han recurrido al "España nos roba".