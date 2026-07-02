La Generalidad de Cataluña gasta 1,6 millones de euros para arrinconar el español en las universidades

La Generalidad de Cataluña ha aprobado una nueva convocatoria de las ayudas Interlingua dotada con 1,6 millones de euros para fomentar el uso del catalán en el ámbito universitario, así como del aranés, la lengua de signos catalana (LSC) y otras lenguas que no sean el español, preferentemente el inglés. La iniciativa está impulsada conjuntamente por la Consejería de Investigación y Universidades y la Consejería de Política Lingüística.

Las ayudas cuentan este año con 200.000 euros más que en la convocatoria anterior. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática hasta el próximo 31 de julio. La convocatoria contempla financiación para actuaciones relacionadas con la formación y acreditación lingüística, entre ellas cursos, talleres y pruebas de nivel dirigidas a la comunidad universitaria.

También se incluyen iniciativas de acogida lingüística destinadas a facilitar la integración de estudiantes y otros miembros de las universidades mediante el aprendizaje y uso de las distintas lenguas objeto del programa.

Según ha informado la Generalidad de Cataluña, las actividades de formación, acreditación y acogida lingüística deberán desarrollarse durante el curso académico 2025-2026. Por su parte, el resto de actuaciones destinadas al fomento y uso de las lenguas financiadas por estas ayudas podrán ejecutarse a lo largo de 2026 y hasta febrero de ese mismo año, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

El programa Interlingua forma parte de la política del Gobierno de Cataluña de arrinconar el español en el ámbito universitario catalán. Además del catalán, incluye el aranés, la lengua de signos catalana y las terceras lenguas, preferentemente el inglés.