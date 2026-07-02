La Ley de Política Lingüística destapa la trampa legal para multar a empresas en Cataluña

La ofensiva jurídica que despliega Plataforma per la Llengua contra la empresa de cotrabajo Aticco saca a la luz el entramado legal diseñado por el nacionalismo catalán para arrinconar el español en el ámbito privado. El autodenominado lobby del catalán exige imponer sanciones económicas a la compañía tras el despido de una gestora en Barcelona que generó incomodidad en el equipo al negarse a cambiar al español cuando sus propios compañeros y los técnicos se lo solicitaban de forma reiterada.

Para articular su denuncia ante la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos de la Generalidad, el colectivo separatista se ampara específicamente en el artículo 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística. Este precepto regula de forma taxativa la actividad profesional y laboral dentro de la comunidad autónoma.

El texto legal establece textualmente que "los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán". La entidad acusa a Aticco de cometer una infracción por mantener la señalización de sus oficinas en español e inglés.

Los derechos del nacionalismo

El examen detallado de la norma de 1998 revela una contradicción entre el sectarismo lingüístico y el propio marco legal vigente. La ley reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a emplear el español sin discriminación en cualquier ámbito de la vida civil.

El artículo 3.2 estipula que "el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación". De igual modo, el artículo 4.1, en sus apartados b y d, garantiza que todas las personas tienen derecho a "expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en las relaciones y actos públicos y privados" y a "utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos". Estos derechos civiles amparaban a los trabajadores y clientes de Aticco que solicitaron comunicarse en la lengua común nacional.

El principal mecanismo de coacción contra el tejido empresarial privado se esconde en la ingeniería burocrática de la norma. En su preámbulo, la ley asegura tener un "carácter indicativo para los ciudadanos" y la Disposición Adicional Quinta afirma que "la presente Ley no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas".

No obstante, el redactado esconde una trampa legal en su apartado b. Este punto determina que el incumplimiento de las obligaciones de atención al público y rotulación fija se considerará "una negativa injustificada a satisfacer las demandas de las personas usuarias y consumidoras". El nacionalismo desvía el castigo hacia la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la Disciplina del Mercado y de Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo que permite a la Generalidad ejecutar multas comerciales de forma encubierta a las empresas que utilicen el español.