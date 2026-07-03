Asesinado a tiros un menor de 15 años en un parque de Barcelona

Un adolescente de quince años ha sido asesinado a tiros esta pasada noche en el parque de la Pegaso del barrio de Sant Andreu de Barcelona. Sobre las once menos cuarto de la noche varias detonaciones han alertado a los vecinos. Algunos testigos refieren un enfrentamiento entre jóvenes de bandas latinas. Un grupo de entre cuatro y siete personas ha abordado a la víctima, que estaba acompañada de otras personas, y le ha disparado. La policía y los servicios de emergencia han encontrado al adolescente aún con vida pero no han podido estabilizarle.

La víctima es un adolescente colombiano y su madre, al parecer residente en Holanda, fue avisada al poco del asesinato, según avanza La Vanguardia. Los Mossos d'Esquadra enmarcan el suceso en un enfrentamiento entre bandas latinas. El parque de la Pegaso (donde estaba la fábrica de camiones) es un punto de reunión y enfrentamientos entre esas bandas, formadas por jóvenes no solo procedentes de Sudamérica ya que también se integran en ellas españoles y magrebíes.

Hasta hace unos tres años estas bandas no suponían ningún quebradero de cabeza para las autoridades. A principios de siglo, los Ñetas y los Latin Kings tuvieron una gran actividad en Cataluña, pero fueron desarticulados. Ahora el fenómeno resurge de la mano de otras dos bandas llamadas Barrio 18 y Trinitarios, inspiradas ambas en las violentas maras salvadoreñas.

El asesinato se suma a la proliferación de ajustes de cuentas a tiro limpio en las calles de Barcelona y alrededores. El último episodio de estas características tuvo lugar a principios del pasado mes, cuando un hombre "ejecutó" a otro delante de una comisaría, en una zona acomodada de la capital catalana y con la ciudad blindada policialmente por la visita de León XIV.