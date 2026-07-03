El fuego acorrala Gerona: 64 dotaciones luchan contra un incendio descontrolado

Los bomberos de la Generalitat están atacando con 64 dotaciones el incendio de La Bisbal del Ampurdán (Gerona), que se ha intensificado por el viento de tramontana y el flanco derecho ha entrado en el macizo de las Gavarres, lo que ha obligado a confinar la urbanización de Valle Reposo, en Santa Cristina de Aro, cuyos vecinos ya se están desalojando.

Lo ha explicado el jefe del operativo, Ferran Garcia, en declaraciones a los medios este viernes, donde ha afirmado que una de las preocupaciones es que otros dos incendios en la zona (Bescanó y Vilavent) escalen con la misma intensidad, por lo que ha explicado que también se está atacando a estos focos.

En relación a los niños confinados en la casa de colonias Pozo de Hielo, el jefe del operativo ha asegurado que se encuentran bien y que el mejor sitio donde pueden estar es ahí, con las ventanas cerradas para evitar que entre humo, y ha añadido que, cuando sea seguro, se les evacuará.

Garcia ha explicado que una de las preocupaciones que tienen es que, cuando finalice la tramontana, la entrada de la marinada pueda afectar a uno de los flancos del incendio.

"Tenemos todos los condicionantes para que los incendios entren fuera de capacidad de extinción. El objetivo de bomberos es ahorcarlos, hacerlos lo más delgados posible y destinar el máximo de recursos al flanco derecho. Que esté fuera de capacidad de extinción no quiere decir que no haya respuesta", ha explicado.

Fuentes del cuerpo de agentes rurales han explicado a Europa Press que una de las hipótesis con las que trabajan como causa del incendio es el trabajo mecánico con alguna herramienta.

El incendio ha calcinado hasta las 14:00 de este viernes unas 30 hectáreas.