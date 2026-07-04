Cataluña eleva el riesgo extremo de incendio en 20 municipios de Gerona

El Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad de Cataluña ha elevado al nivel 4, de riesgo extremo, la probabilidad de incendio forestal en 20 municipios de las comarcas gerundenses del Bajo Ampurdán y el Gironés. La medida implica nuevas restricciones en el medio natural, entre ellas la prohibición de acceder a determinados espacios forestales.

La activación del nivel 4 del Plan Alfa de prevención de incendios forestales responde al aumento del riesgo de propagación de incendios en esta zona de Cataluña. Se trata del nivel más alto previsto en este dispositivo de vigilancia y prevención.

Restricciones en el medio natural

Con la declaración del nivel 4, queda prohibido el acceso a diversos espacios del medio natural y se restringen determinadas actividades que puedan suponer un riesgo de incendio.

La zona afectada por esta medida incluye el Parque Natural de Les Gavarres, donde durante la mañana ya se había decretado la prohibición de acceso como medida preventiva. Unos 500 efectivos, entre 400 bomberos y un centenar de miembros de la Unidad Militar de Emergencias han trabajado allí toda la noche.

⚫🔥 Dues vies tallades per #incendi forestal: ▶ GI-660 La Bisbal d'Empordà / Calonge

▶ GIV-6612 Llagostera / Calonge ⛔ Queda restringit l'accés a l'entorn de les Gavarres a vianants i vehicles de dues rodes per #incendi#SCT pic.twitter.com/xmHmRgNhgI — Trànsit (@transit) July 4, 2026

Los Agentes Rurales mantienen el seguimiento de la evolución del riesgo de incendio y podrán adaptar las medidas en función de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación.

Detenido un hombre por el incendio de Gerona

La activación de estas restricciones coincide con la investigación del gran incendio declarado en La Bisbal d'Empordà, Gerona, por el que las autoridades llegaron a confinar a unas 12.000 personas.

En relación con ese fuego, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre como presunto responsable de haber originado el incendio mientras utilizaba una radial.

Además, en las últimas horas, el jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell, ha anunciado que a partir de esta tarde se espera un cambio en la dirección del viento que afectará al incendio: "Podemos tener dificultades en contener el flanco derecho, habíamos conseguido hacerlo hasta ahora, pero ahora viene lo difícil".