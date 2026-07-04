Desarticulado un grupo criminal dedicado a robos violentos y asaltos a viviendas en Cataluña

Una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente implicada en dos robos violentos con armas de fuego y cinco asaltos con fuerza en viviendas de Cataluña. El dispositivo policial ha culminado con la detención de siete personas, de las cuales dos ya han ingresado en prisión provisional.

A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, robo con fuerza y tráfico de drogas. El presunto líder de la red, que dirigía las acciones más violentas, guardaba en su domicilio abundante simbología, collares, pañuelos y códigos vinculados a la banda juvenil de los Trinitarios.

Violencia extrema: víctimas maniatadas y amordazadas

Las pesquisas comenzaron a raíz de un violento robo cometido de madrugada en una empresa de máquinas recreativas en Castellón de la Plana. Los asaltantes realizaron un butrón para acceder a las oficinas y esperaron ocultos hasta la llegada de una empleada a primera hora de la mañana. La trabajadora fue amenazada con un arma de fuego para obligarla a abrir la caja fuerte y, antes de huir con el botín, los delincuentes la dejaron maniatada con bridas y amordazada.

La pista de los sospechosos llevó a los agentes hasta Barcelona, donde estaba asentado el grueso del grupo. A lo largo de la investigación, se logró vincular a la red con otros delitos de extrema gravedad como el asalto en Osor (Girona) donde cuatro individuos con pasamontañas entraron en una vivienda mientras los propietarios dormían. Tras despertarlos, los amenazaron con un cuchillo y un arma de fuego, y los ataron para sustraer el contenido de la caja fuerte.

También se les atribuyen cinco asaltos con fuerza cometidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en localidades barcelonesas como Sant Sadurní d'Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui, Sant Fruitós de Bages y Monistrol de Montserrat. En esta última localidad fue arrestado el principal investigado el pasado enero.

Una estructura profesionalizada

La policía ha destacado el alto grado de organización de la banda, que contaba con un núcleo estable y colaboradores que rotaban según el golpe. El grupo seleccionaba objetivos en zonas de alto poder adquisitivo, realizaba vigilancias previas, utilizaba vehículos de la organización y empleaba líneas telefónicas exclusivas para comunicarse en tiempo real durante los asaltos. Sus miembros tenían un reparto de tareas muy claro entre autores materiales, vigilantes, conductores y apoyo logístico.

Durante la fase final de la operación se realizaron siete registros simultáneos en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Girona. Los agentes incautaron dos armas de fuego simuladas, 16 relojes de alta gama, diversas joyas, más de 2.000 euros en efectivo, un vehículo y sustancias estupefacientes (115 gramos de cocaína y 700 gramos de marihuana).

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.