Detenido un hombre por el asesinato a tiros de un menor de 15 años en Barcelona

Los Mossos de d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte del menor de 15 años que fue tiroteado la noche del pasado jueves en el parque de la Pegaso, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. La principal hipótesis con la que trabaja la investigación es que el homicidio responde a un enfrentamiento violento entre bandas juveniles.

El arresto, adelantado por La Vanguardia, se produjo durante la pasada noche en las inmediaciones del mismo lugar donde ocurrieron los hechos. La Policía de la Generalidad había desplegado un amplio dispositivo de vigilancia en la zona en el marco de las pesquisas para localizar a los autores de la agresión. El detenido, un hombre mayor de edad, ha sido trasladado a dependencias policiales para ser interrogado antes de pasar a disposición del juzgado de instrucción de guardia.

Una "acción directa" y premeditada

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22:30 horas del jueves en un punto del parque de la Pegaso frecuentado de forma esporádica por pandillas. Un grupo de personas se aproximó a la víctima y, sin mediar palabra, abrió fuego contra el menor. El joven quedó herido en estado crítico y, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencias, falleció en el mismo lugar de los hechos.

Los investigadores han descartado que se tratara de un accidente o de una confusión, calificando el ataque como una "acción directa" y dirigida expresamente contra el adolescente

El director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareció públicamente este viernes para condenar enérgicamente el asesinato. Trapero advirtió de que la muerte de un menor en estas circunstancias supone una "línea roja" de la máxima gravedad y garantizó que el cuerpo policial "se dejará la piel" hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.

La causa judicial se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra mantienen el caso abierto y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras se intenta esclarecer el grado de implicación del primer detenido y la identidad del resto de los asaltantes.