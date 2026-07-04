El incendio de La Bisbal, estabilizado al 70 % tras quemar 2.300 hectáreas sin causar heridos

El incendio forestal iniciado ayer en La Bisbal de l'Empordà (Gerona) evoluciona favorablemente y ya se encuentra estabilizado en un 70 %, concretamente en su flanco derecho. El avance ha sido posible gracias al despliegue y trabajo nocturno de unas 500 personas.

A pesar de que las llamas han calcinado una casa en una urbanización de Calonge i Sant Antoni y una masía, afortunadamente no se han registrado heridos.

Hasta el momento, el fuego ha quemado unas 2.300 hectáreas, localizadas casi en su totalidad en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Llamamiento a la prudencia: "Lo más seguro es quedarse en casa"

El inspector jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell, ha comparecido este sábado desde el lugar de los hechos para pedir calma a la población. Ante la reacción de varios vecinos de Calonge que salieron a la vía pública durante la noche debido al nerviosismo, Borrell ha sido tajante: "Lo más seguro es permanecer en el interior de las viviendas."

Por ello, ha confirmado que se mantiene el confinamiento parcial en siete municipios de la zona afectada.

El jefe de bomberos ha advertido del enorme peligro que conllevan las evacuaciones improvisadas, recordando que el verdadero riesgo está en el tránsito, donde las personas se quedan sin refugio si son alcanzadas por el fuego.

Para concienciar sobre la situación, ha evocado la tragedia ocurrida hace unos años en Portugal, donde más de doscientas personas perdieron la vida en la carretera al intentar huir de las llamas.