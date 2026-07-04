El incendio de la Bisbal (Gerona) ya arrasa 2.200 hectáreas y obliga a cortar tres carreteras

El incendio forestal declarado el viernes en la Bisbal d'Empordà (Gerona) continúa fuera de control y ya ha calcinado 2.200 hectáreas de superficie, mientras los Bomberos de la Generalidad mantienen todos sus esfuerzos centrados en estabilizar el flanco derecho del fuego, el más comprometido por la influencia del viento de marinada.

El dispositivo de extinción trabaja sobre una superficie de unas 3.400 hectáreas con un amplio despliegue formado por un centenar de dotaciones terrestres, más de 400 bomberos, 16 medios aéreos —cinco de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica—, un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y agricultores con tractores.

El flanco derecho sigue siendo la prioridad

El jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell, ha asegurado que el incendio atraviesa sus horas más delicadas y ha insistido en que el objetivo principal continúa siendo contener el avance del flanco derecho.

Según ha explicado, aunque la evolución del fuego está siendo contenida, las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables debido a la entrada del viento de marinada, que puede reactivar las llamas y complicar las labores de extinción durante las últimas horas de la tarde.

Borrell ha reconocido que el perímetro del incendio continúa activo y aún no puede darse por estabilizado, por lo que los equipos seguirán trabajando intensamente hasta conseguir enfriar toda la zona afectada.

El confinamiento continúa siendo la medida más segura

Las autoridades mantienen los confinamientos decretados en las zonas afectadas y no descartan adoptar nuevas medidas preventivas si la evolución del incendio así lo requiere.

El responsable de los Bomberos ha defendido que permanecer en casa sigue siendo la opción más segura para la población mientras continúan las tareas de extinción.

Por su parte, el inspector jefe de Agentes Rurales, Antoni Mur, ha pedido a la ciudadanía que respete las restricciones de acceso al macizo de Les Gavarres y ha insistido en que nadie debe acercarse a la zona afectada, tanto por seguridad como para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Carreteras cortadas y accesos restringidos

La evolución del incendio también ha obligado a establecer importantes restricciones de tráfico. El Servicio Catalán de Tráfico mantiene cortada la carretera C-66 entre Palafrugell y Forallac, así como la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà y Calonge y la GIV-6612 entre Llagostera y Calonge.

Asimismo, permanece restringido el acceso al entorno de Les Gavarres tanto para peatones como para vehículos de dos ruedas, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la movilidad de los servicios de emergencia.

Un domingo que seguirá siendo complicado

Los responsables del operativo advierten de que la situación seguirá siendo compleja durante las próximas horas y también a lo largo del domingo. Hasta que todo el perímetro quede completamente enfriado no podrá considerarse estabilizado el incendio.

Por ello, las autoridades mantienen la máxima prudencia y piden a la población seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores para controlar uno de los incendios forestales más importantes registrados este verano en Cataluña.