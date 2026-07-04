Illa cierra el espacio de las Gavarres ante un incendio con potencial de 30.000 hectáreas

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha anunciado este sábado el cierre preventivo y total del espacio natural de las Gavarres debido a la grave amenaza que supone el incendio forestal declarado en la zona. Durante su visita al centro de mando operativo establecido en la localidad de La Bisbal del Ampurdán, en la provincia de Gerona, el dirigente autonómico ha evaluado la evolución de unas llamas que ya han calcinado aproximadamente 2.300 hectáreas de terreno.

El jefe del Ejecutivo catalán ha advertido de que el fuego tiene un potencial destructivo capaz de afectar a 30.000 hectáreas en el peor de los escenarios, lo que supondría la práctica totalidad de la superficie de este emblemático macizo gerundense. Según las valoraciones técnicas, el suceso es "preocupante", por lo que los equipos de extinción están centrando todos sus esfuerzos operativos en estabilizar el flanco derecho del fuego. El objetivo primordial de esta maniobra es evitar que las llamas logren adentrarse y propagarse sin control por el corazón natural de la comarca.

En cuanto a los daños personales, las autoridades han confirmado que hasta el momento no hay que lamentar heridos de gravedad entre la población civil. Illa ha puntualizado que únicamente cuatro bomberos han sufrido lesiones leves durante los intensos trabajos en primera línea, aunque afortunadamente ya han recibido atención médica y se han podido reincorporar a sus respectivas dotaciones para continuar con las labores de extinción.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno autonómico mantiene vigente la orden de confinamiento para los vecinos de siete municipios afectados por la proximidad del humo y las cenizas. Las localidades bajo esta estricta medida preventiva son La Bisbal del Ampurdán, Calonge y San Antonio, Playa de Aro, S'Agaró y Castillo de Aro, Santa Cristina de Aro, Forallac, Parlavá y Cruilles, Monells y San Saturnino de la Heura.

Illa ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía para que extreme las precauciones y respete escrupulosamente las indicaciones de los servicios de emergencias. Ha insistido en que la población debe permanecer en el interior de sus hogares, recordando que, aunque pueda parecer extraño, es la forma más segura de protegerse. "Por contraintuitivo que parezca, es la forma de estar más seguros. El máximo riesgo se da cuando las personas se desplazan", ha sentenciado el presidente de la Generalitat, instando a la responsabilidad cívica para facilitar el tránsito de los vehículos de intervención.