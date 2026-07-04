Illa prevé estabilizar esta noche el incendio de La Bisbal tras arrasar 2.000 hectáreas

El incendio forestal declarado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Gerona), que ya ha calcinado más de 2.000 hectáreas, evoluciona de forma favorable y podría quedar estabilizado en torno a las 22:00 horas de este sábado, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. No obstante, las autoridades mantienen la prudencia y recuerdan que, tras la estabilización, aún quedarán las fases de control y extinción del fuego.

Desde el centro de mando avanzado, Salvador Illa ha explicado que la situación ha mejorado durante las últimas horas gracias al trabajo de los equipos de emergencia. El presidente ha señalado que el flanco derecho del incendio ya está estabilizado, mientras que el izquierdo lo está en gran parte, lo que permite confiar en una estabilización del perímetro durante la noche.

Pese al optimismo, Illa ha insistido en que la evolución debe seguirse "con toda la prudencia", ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo un factor determinante en la evolución del fuego.

Els Bombers de la Generalitat encarem unes hores decisives a l'incendi de la Bisbal d'Empordà abans no marxi el vent de marinada#bomberscat Nota de premsa 🔗https://t.co/kC8he7baK0 pic.twitter.com/gfNECqOOjN — Bombers (@bomberscat) July 4, 2026

El viento deja de amenazar la expansión

Los Bomberos han conseguido frenar el avance de las llamas antes de que el incendio se propagara por el macizo de Les Gavarres, donde el viento de marinada amenazaba esta tarde con reactivar el fuego y extenderlo en dirección a Gerona.

En el flanco izquierdo, el incendio se encuentra estabilizado en aproximadamente dos terceras partes, mientras que el trabajo realizado en el lado derecho ha permitido dar ese sector por estabilizado.

El confinamiento continúa durante la noche

Las medidas de confinamiento para la población afectada se mantendrán durante toda la noche como medida de precaución. La situación será reevaluada en una reunión prevista para las 10:00 horas del domingo, en la que se analizará cómo ha evolucionado el incendio durante la madrugada antes de decidir si se levantan las restricciones.

Aunque la previsión es que el incendio quede estabilizado esta noche, Illa ha recordado que eso no supone el final de la emergencia. Tras la estabilización comenzará la fase de control del incendio y, posteriormente, la de extinción, un proceso que, "si todo va bien", podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana.

Los equipos de emergencia continúan desplegados sobre el terreno para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones del fuego.