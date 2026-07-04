Nuevo pinchazo del separatismo en la salida del Tour en Barcelona: banderas residuales

Tras el fiasco separatista en la visita del papa León XIV con el frustrado intento de boicot a cargo de un grupo de cantantes de coro, el independentismo ha vuelto a cosechar un sonoro fracaso en la salida en Barcelona del Tour de Francia. Las organizaciones separatistas han montado un reparto de banderas y unos pocos de sus activistas han tratado de copar los lugares más estratégicos por el tiro de las cámaras, pero la presencia de banderas cuatribarradas con la estrella ha sido prácticamente residual, muy lejos de las pretensiones de la Assemblea Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

El independentismo no ha logrado condicionar la celebración de la contrarreloj por equipos con la que ha comenzado el Tour en una edición que transcurrirá por tierras catalanas hasta el próximo lunes. La intención de las entidades separatistas es repetir el reparto de banderas este domingo en Tarragona y el lunes en Granollers, Vich y Puigcerdá.

Horas bajas

El movimiento separatista está en horas bajas. Su poder de convocatoria ha caído en picado. Las entidades y los partidos confían en que una eventual llegada del PP a la Moncloa, gobierne con o sin VOX, reactive a las bases que protagonizaron las grandes exhibiciones de masas de la década pasada.

Mientras tanto, se conforman con no desaparecer del todo de las calles y que se vean sus banderas. A diferencia de lo ocurrido hace tres años con el paso de la Vuelta a España por Cataluña, el separatismo no se plantea cortar carreteras o directamente atentar contra el pelotón. En agosto de 2023, la Policía Nacional logró desactivar un atentado contra los ciclistas que iban a perpetrar cuatro independentistas. Fueron detenidos mientras preparaban el mecanismo para activar a distancia unos bidones con los que pretendían arrojar cuatrocientos litros de aceite de motor al paso de la prueba.