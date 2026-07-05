Estabilizan el incendio de La Bisbal pero los bomberos alertan "ante un día complicado por delante"

El incendio forestal declarado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Gerona) ha quedado estabilizado alrededor de las 22:00 horas del sábado, después de calcinar unas 2.200 hectáreas, la mayor parte de ellas de masa forestal, y obligar a confinar a miles de personas en varios municipios del Bajo Ampurdán.

Tras dos jornadas de intenso trabajo, los Bomberos de la Generalidad han logrado estabilizar los dos flancos del incendio, aunque el operativo continuó durante la noche para evitar posibles reactivaciones.

La consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad de Cataluña, Núria Parlon, anunció la estabilización del incendio desde el centro de mando avanzado y explicó que el siguiente objetivo será controlar completamente el fuego.

La consellera @nuriaparlon explica que l'#IFBisbaldEmpordà es pot donar per estabilitzat però amb "molta prudència". "Aquesta nit els @bomberscat continuaran treballant intensament i es mantindrà un ampli dispositiu d'emergència". pic.twitter.com/nenF6h4hGb — Interior i Seguretat Pública (@interiorcat) July 4, 2026

Durante la tarde ya se había conseguido estabilizar el flanco derecho, el que más preocupaba por la previsión de un cambio en la dirección del viento. El último punto pendiente era el primer tercio del flanco izquierdo, donde los Bomberos concentraron sus esfuerzos hasta conseguir cerrar por completo el perímetro.

Más de 500 efectivos desplegados

El dispositivo de extinción se mantuvo durante la noche más de 400 efectivos de los Bomberos de la Generalidad y alrededor de 100 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para seguir realizando labores de refresco y vigilancia del perímetro.

El jefe de intervención de los Bombers, Joan Rovira, ha declarado este domingo a los medios de comunicación que las más de quinientas personas que esta noche han trabajado en el incendio lo han hecho con mejores condiciones climáticas que ayer, por lo que están "satisfechos" pero atentos "ante un día complicado por delante".

En total, desde el inicio del incendio han participado más de 1.100 efectivos, con 110 vehículos terrestres y 16 medios aéreos, además de brigadas forestales, Agrupaciones de Defensa Forestal, efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y maquinaria agrícola movilizada para apoyar las tareas de extinción.

El incendio obligó a activar el SISCOM 5, el máximo nivel de mando operativo de los Bomberos, debido a la complejidad del fuego y a las condiciones meteorológicas.

Un incendio con potencial para multiplicar su superficie

Los Bomberos han explicado que el incendio llegó a presentar un escenario especialmente delicado en la zona de Puig d'Arques, donde existía el riesgo de que las llamas avanzaran hacia el noroeste del macizo de Les Gavarres.

De haberse producido ese cambio de comportamiento, el incendio podría haber entrado en un nuevo escenario con un potencial de más de 30.000 hectáreas. La estrategia del operativo se centró desde el primer momento en confinar el fuego dentro de la zona oriental del macizo y proteger los núcleos habitados.

El incendio comenzó a las 09.17 horas del viernes, junto a la carretera GI-660, y avanzó impulsado por la tramontana, las altas temperaturas y la baja humedad. Durante las primeras horas llegó incluso a generar un pirocúmulo, un fenómeno que obligó a los Bomberos a monitorizar constantemente su evolución por el riesgo que suponía para los equipos de extinción.

Confinamientos y daños materiales

Pese a la estabilización del incendio, los confinamientos han continuado durante toda la noche. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ya había avanzado que las restricciones se reevaluarán en una reunión prevista para la mañana de este domingo, cuando se analizará la evolución de los trabajos nocturnos.

Parlon pidió además "prudencia" a la población, recordando que el Plan Alfa continúa activado en nivel 4, el máximo previsto por riesgo extremo de incendios forestales.

Según los datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio ha afectado a unas 2.200 hectáreas, de las que 2.128 corresponden a masa forestal, 53 a terreno agrícola y unas 15 a suelo urbano. Cerca del 97 % de la superficie quemada pertenece al espacio natural protegido de Les Gavarres.

El balance provisional también recoge cuatro viviendas con daños totales, otras siete con afectaciones parciales, una industria con daños exteriores y un refugio de animales afectado.

Investigación abierta por el origen del fuego

La estabilización del incendio coincide con la investigación sobre su origen. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre como presunto responsable después de que, según la investigación, el fuego se iniciara mientras utilizaba una radial.

El jefe regional de los Agentes Rurales en Gerona, Jaume Bosch, señaló este sábado que, de confirmarse ese extremo, el sospechoso estaba realizando una actividad sin autorización y restringida por el elevado riesgo de incendio forestal, calificando los hechos como una presunta negligencia.