Illa revela que ha hablado con Zapatero: "Tiene ganas de aclarar las cosas"

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se ha convertido en uno de los principales defensores públicos de José Luis Rodríguez Zapatero tras la investigación abierta por un juez de la Audiencia Nacional. El dirigente socialista ha asegurado que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno y se ha mostrado convencido de que podrá ofrecer explicaciones que disipen las sospechas sobre su figura.

En una entrevista en RAC1, Illa ha revelado que ha hablado recientemente con Zapatero. Según ha explicado, el expresidente estuvo "al principio muy afectado", aunque posteriormente le vio "con ganas de aclarar las cosas y de explicar su versión".

Pese a admitir que recibió con "sorpresa" las informaciones que se han ido conociendo, Illa ha apelado a la presunción de inocencia y ha defendido la honorabilidad del expresidente socialista. A su juicio, Zapatero podrá aclarar las dudas que han surgido en torno a su persona.

Cierra filas con Sánchez

El presidente catalán también ha respaldado al presidente del Gobierno a cuenta de los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE. Illa se ha mostrado "convencido" de que Pedro Sánchez no era conocedor de esos hechos y ha reivindicado la reacción "contundente" que, a su entender, tuvo una vez salieron a la luz.

"Otros hablan mucho pero no actúan con la misma contundencia", ha añadido Illa durante la entrevista, sin citar expresamente a quién dirigía esa crítica.

Las declaraciones del presidente de la Generalidad llegan en un momento en el que tanto Sánchez como Zapatero se encuentran en el centro del debate político. Pese a ello, Illa ha vuelto a expresar públicamente su respaldo a ambos y ha insistido en defender la actuación del jefe del Ejecutivo ante los casos que afectan al PSOE.

Vacaciones de verano

Más allá de la actualidad política, el dirigente socialista también ha dejado entrever que este verano podría volver a coincidir con Sánchez durante las vacaciones. Aunque ha asegurado que todavía no lo tiene decidido, ha reconocido que suele repetir sus planes estivales: "Pero soy un hombre de costumbres bastante fijas".