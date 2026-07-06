"Salvem el català!": Sílvia Orriols pasa de la inseguridad en Barcelona

Tiroteos, ejecuciones, peleas a machetazos, vandalismo, botellones, miles de personas sin hogar... Barcelona lleva camino de convertirse en una de las grandes capitales del crimen y también en el escenario de una creciente degradación en materia de urbanidad. Las normas de vivienda de la Generalidad y el Ayuntamiento han impactado de lleno en el mercado del alquiler aumentando las dificultades para acceder a un piso. Los transportes públicos presentan innumerables deficiencias, el tráfico es caótico, la ciudad está sucia, con contenedores de basura desbordados, etcétera, etcétera.

Pero el problema, según Aliança Catalana, el emergente partido de extrema derecha separatista, es que hay muchas tiendas que rotulan en español o en otros idiomas que no son el catalán. De ahí que los activistas del partido en Barcelona se dediquen a denunciar y señalar ante la Agencia Catalana de Consumo, un chiringuito de la Generalidad, esos comercios. Y además lo hacen con orgullo, sin esconderse. Todo lo contrario. Les parece que pregonar ese comportamiento en las redes sociales es una muestra de civismo que les reportará más votos. Consideran que la delación está entre sus funciones porque el objetivo, alegan, es "salvar el catalán".

Queda de manifiesto en un mensaje en la red social X en el que diversos militantes del partido separatista explican con indisimulada satisfacción que han denunciado a los locales por no rotular en catalán. "¡Desde Aliança Catalana plantamos cara! Hemos denunciado más de dos mil locales en Barcelona por no rotular en catalán. Ante la inacción cómplice de la Generalidad, que ni inspecciona ni sanciona, no nos detendremos: continuaremos denunciando hasta que se cumpla la ley. ¡Salvemos el catalán!", reza el mensaje del partido de Sílvia Orriols.

Tiempo de broncas a dependientes y camareros

Con las altas temperaturas comienza en Cataluña la temporada de las broncas independentistas porque en tal o cual comercio no se les ha atendido en catalán o porque un taxista no entendía la dirección. Cada año por estas fechas se incrementan las quejas de catalanohablantes que se sienten discriminados por supuestamente no poder hablar en su lengua. El año pasado la polémica más viral de estas características tuvo como víctima a una empleada argentina de una heladería del barrio de Gracia de Barcelona que no entendió a la mujer de un cargo de ERC cuando le pidió un helado de "maduixa" (fresa).