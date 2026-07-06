Trinitarios, la banda tras el asesinato a tiros y machetazos de un adolescente en Barcelona

El asesinato el pasado jueves de un adolescente de quince años en el parque barcelonés de la Pegaso ha puesto de manifiesto la creciente violencia en las denominadas "bandas latinas". Las primeras indagaciones policiales y la detención de uno de los presuntos ejecutores de Marlón no apuntan a una disputa entre bandas por drogas sino a un escarmiento, ya que la víctima se había relacionado con los Trinitarios y después se alejó de la banda.

El adolescente recibió dos impactos de bala en el estómago y ya en el suelo fue rematado con un machete por otro de los atacantes, según avanzó La Vanguardia, medio que también da cuenta de la tesis principal, el aviso para quienes pretendan dejar la banda. Marlón se encontraba en la zona de las canchas de voleibol del parque de la Pegaso, donde estaba emplazada la fábrica de camiones y en la que ahora hay una comisaría de la Guardia Urbana entre otras instalaciones. Estaba acompañado por un hermano pequeño, una tía y otro familiar mayor de edad. Sobre las once de la noche del jueves, cuatro jóvenes se plantaron ante este grupo, "ejecutaron" a Marlón y se dieron a la fuga. A las pocas horas, los Mossos d'Esquadra detenían a un sujeto mayor de edad sospechoso de ser uno de los dos autores materiales del crimen.

En un principio se pensó en que la muerte de Marlón se debió a un encontronazo entre bandas, un ajuste de cuentas vinculada a la guerra entre los Trinitarios y Barrio 18, los nombres de los grupos que se disputan el parque de la Pegaso, un punto de reunión y de venta de drogas.

Sólo siete meses en España

Marlon llegó a España hace unos siete meses y estaba escolarizado en el colegio Manyanet de Sant Andreu. La policía cree que se relacionó con la banda de los Trinitarios pero que decidió abandonar el grupo, una decisión que le costó la vida. Según cálculos policiales, unos cuatrocientos adolescentes y jóvenes de origen hispanoamericano y de otras procedencias forman parte de las bandas latinas.

Estos grupos imitan a las mafias criminales más violentas y se han dotado de armas de fuego sin abandonar la práctica de dirimir sus diferencias con armas blancas de grandes dimensiones.

El penúltimo suceso de estas características se registró a finales de marzo en Hospitalet. Un dominicano de veinte años fue asesinado a tiros. Todavía no hay detenidos por ese caso.