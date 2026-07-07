Cataluña amplía la alerta máxima por incendios a 111 municipios y pide ayuda a la UME

La Generalidad de Cataluña ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en Sentmenat (Barcelona) y en la comarca del Anoia, entre Carme y la Pobla de Claramunt, después de una jornada en la que se registraron 65 incendios en toda Cataluña. El fuego de Artesa de Segre (Lleida) ya está controlado, mientras que los otros dos continúan activos.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha explicado que la simultaneidad de los incendios ha obligado a solicitar el apoyo de la UME, ya que esta situación "tensiona mucho la operativa del cuerpo de Bomberos". La responsable de Interior ha realizado estas declaraciones junto al jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell.

Por su parte, la UME ha confirmado el despliegue de unidades del Cuarto Batallón de Intervención para incorporarse a los trabajos de extinción de los incendios de Sentmenat y Anoia, los dos que permanecen activos.

Plan Alfa en nivel 4 en 111 municipios

El episodio de elevado riesgo de incendios ha llevado además a la Generalidad a ampliar el nivel 4 del Plan Alfa a 111 municipios de una veintena de comarcas, la situación de máxima alerta por peligro extremo de incendio forestal. Como consecuencia de esta medida, se ha restringido el acceso a Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, el Parque Natural de Montserrat, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb y Les Gavarres.

⚠️ El nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal s'amplia avui a 111 municipis d'una vintena de comarques. S'ha restringit l'accés a: ❌Montsec d'Ares

❌Montsec de Rúbies

❌@PNMontserrat

❌La Ribera Salada

❌Baronia de Rialb

❌Gavarreshttps://t.co/QyzMCG1Lpo pic.twitter.com/FffzDOwFYe — Generalitat de Catalunya (@gencat) July 7, 2026

Prioridad: evitar el colapso operativo

David Borrell ha explicado que la estrategia de los Bomberos pasa por evitar el colapso operativo, proteger a la población e impedir que cualquier nuevo incendio alcance grandes dimensiones: "El número de efectivos que tenemos no es infinito, el número de medios aéreos tampoco. Estamos seleccionando muy bien cuál es la prioridad de cada uno de los incendios", ha señalado.

Respecto al incendio de Sentmenat, el jefe de los Bomberos ha indicado que el fuego ha afectado a alrededor de 90 hectáreas y ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los vecinos de la urbanización de El Farell, que permanecen confinados de forma grupal. Según ha precisado, la zona está protegida por tres vehículos de los Bomberos de la Generalidad, desplegados para garantizar la seguridad de los residentes.

En relación con el incendio del Anoia, Borrell se ha mostrado "optimista" sobre su evolución y ha explicado que la prioridad ha sido impedir que el fuego avanzara por el flanco noroeste y alcanzara el macizo de Montserrat, donde podría haber llegado a tener un potencial de hasta 4.000 hectáreas.

L'#IFAnoia ha impactat en una zona d'indústries de la Pobla de Claramunt i també treballem en l'extinció d'aquestes. Mantenim 72🚒 i treballem conjuntament amb @BCN_Bombers i @UMEgob A l'#IFSentmenat continuem amb 61🚒#bomberscat https://t.co/6ZpGWe2HAe pic.twitter.com/pagAAD0A3d — Bombers (@bomberscat) July 6, 2026

Trabajo durante toda la noche

Los Bomberos de la Generalidad han informado de que han trabajado durante toda la noche para hacer frente al episodio de simultaneidad de incendios.

En Sentmenat, el perímetro del incendio se ha mantenido "bastante estable" gracias a las maniobras realizadas durante la madrugada. En la zona permanecen desplegados 56 vehículos de bomberos y está prevista la incorporación de medios aéreos a primera hora del día.

En el incendio del Anoia, los equipos han continuado las labores para consolidar el flanco derecho y la cabeza del incendio. Allí siguen trabajando alrededor de medio centenar de vehículos, a los que también se sumarán medios aéreos.

Los Bomberos mantienen igualmente efectivos en el incendio de la Bisbal d'Empordà, que continúa estabilizado, mientras que el de Artesa de Segre permanece ya controlado.