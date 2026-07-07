El PP exige una "auditoría independiente" de la L9 del Metro tras el socavón en el Putxet que deja 93 familias sin casa

El desalojo de emergencia provocado por un socavón en las obras de la Línea 9 del Metro de Barcelona, en el barrio del Putxet, ha abierto un nuevo frente político. La diputada del PP en el Parlament, Ángeles Esteller, ha reclamado a la Generalitat una "auditoría independiente" de seguridad sobre los tramos en ejecución que discurren bajo zonas urbanas, con el fin de garantizar la tranquilidad de los vecinos y evitar nuevos incidentes.

Esteller ha criticado la falta de información "constante y clara" por parte del Ejecutivo catalán y ha anunciado el registro de una batería de preguntas parlamentarias. A través de estas iniciativas, el PP exigirá explicaciones detalladas al Govern sobre las causas del hundimiento, los controles previos que se habían realizado y el sistema de indemnizaciones que se establecerá para los propietarios, comunidades y comercios afectados.

"Es necesario saber qué ha fallado, qué controles se habían hecho y qué garantías tienen los vecinos", ha manifestado la diputada popular.

Los vecinos pasarán la noche fuera de sus hogares

La gravedad del desprendimiento ha obligado a desalojar de urgencia un total de 93 pisos repartidos en 8 fincas de la zona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmado que los afectados no podrán regresar a sus viviendas este martes y que tendrán que dormir fuera de casa "como mínimo" una noche, a la espera de que los técnicos evalúen la seguridad estructural de los edificios.

En una comparecencia conjunta con la consellera de Territorio de la Generalitat, Síllvia Paneque, Collboni ha detallado el plan de realojo activado por el consistorio. Muchas de las familias afectadas han optado por alojarse temporalmente con familiares o en hoteles por su cuenta.

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) para ofrecer alojamiento en equipamientos municipales a las personas y familias con perfiles de especial vulnerabilidad.

Por su parte, la oposición parlamentaria mantendrá la presión sobre el Govern para aclarar quién asumirá el coste total de los daños ocasionados y qué medidas de urgencia se adoptarán de ahora en adelante en las complejas obras de la L9.