Los Mossos investigan a un cabo por gritar "Pedro Sánchez" en un acto oficial

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación interna para esclarecer la actuación de un cabo de la ARRO de Barcelona que pronunció el nombre de Pedro Sánchez durante el acto de clausura de un curso del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), celebrado el pasado viernes en Mollet del Vallés.

Según fuentes cercanas al caso, la Dirección General de la Policía ha incoado una Información Reservada (IR), a petición de los superiores del agente, para determinar si su intervención fue una simple broma, una reivindicación o si pretendía incitar a los asistentes a insultar al presidente del Gobierno. La investigación también deberá aclarar si el policía incurrió en alguna irregularidad administrativa o penal.

Los hechos ocurrieron en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), donde se celebraba el acto de clausura del curso ante unos 200 agentes, entre ellos varios mandos del cuerpo.

Las hipótesis de la investigación

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el cabo hiciera alusión a los ejercicios de control de masas que forman parte de la formación de la ARRO. En estas prácticas se recrean manifestaciones en las que unos agentes hacen de manifestantes y otros asumen el papel de los policías encargados de intervenir.

La Información Reservada también deberá determinar si la actuación del agente fue contraria a los principios de neutralidad, respeto institucional y ejemplaridad que deben regir la actuación de los Mossos d'Esquadra.

La apertura de este expediente interno se produce apenas dos semanas después de otro episodio que también tuvo como protagonista el nombre del presidente del Gobierno en un acto público.

El precedente de Sabadell

La investigación llega tras la polémica protagonizada por el portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, durante la celebración del ascenso del equipo a Segunda División. Desde el balcón del Ayuntamiento, el guardameta animó a los aficionados con la frase: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...". Parte de los asistentes respondió entonces con insultos dirigidos al jefe del Ejecutivo.

Tras aquel episodio, la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell presentó una denuncia contra el futbolista por un presunto delito de odio. Fuoli acabó pidiendo disculpas en un comunicado publicado en su cuenta de X, mientras que el Centre d'Esports Sabadell se desmarcó de lo sucedido al afirmar que aquellas expresiones fueron "impropias de un acto institucional" y que "no representan los valores ni el espíritu de la entidad".