Los trabajadores de Aticco niegan que se haya prohibido el catalán: usan el español "por educación" y "por respeto"

La polémica surgida tras el despido de una trabajadora de Aticco, que ha derivado en una denuncia por presunta discriminación lingüística presentada por Plataforma per la Llengua ante la Inspección de Trabajo, ha sumado este lunes una nueva respuesta. Un grupo de trabajadores de la empresa ha difundido un comunicado conjunto —al que ha tenido acceso Libertad Digital— en el que rechazan el relato que se ha difundido en los últimos días y aseguran que "nadie ha prohibido nunca hablar en catalán" dentro de la compañía.

El pronunciamiento llega después de que trascendiera el contenido de la carta de despido de una exempleada, quien sostiene que recibió instrucciones para dejar de utilizar el catalán en sus comunicaciones profesionales y que esa circunstancia formó parte del conflicto que terminó con la extinción de su contrato. La denuncia presentada por Plataforma per la Llengua solicita que se investigue si existió una vulneración de los derechos lingüísticos de la trabajadora.

Sin embargo, los empleados que firman el comunicado aseguran que la realidad que viven diariamente en la empresa es distinta. "Como personas que compartimos el día a día en Aticco, creemos que se ha dado una imagen que no corresponde con la realidad que nosotros vivimos", afirman.

Los trabajadores insisten en que el catalán forma parte de la normalidad cotidiana de la empresa y niegan que exista cualquier tipo de prohibición sobre su uso. "En Aticco nadie ha prohibido nunca hablar en catalán", señalan en el comunicado.

Según explican, el catalán es la lengua que utilizan de forma habitual entre compañeros siempre que todos los interlocutores la entienden. Cuando en una conversación participa algún compañero, cliente o colaborador que no comprende el catalán, aseguran que cambian de idioma de manera natural para facilitar la comunicación. "Lo hacemos por educación, por respeto y porque nos parece de sentido común", sostienen.

En el texto diferencian entre prohibir el uso de una lengua y solicitar que una conversación se mantenga en un idioma comprensible para todos los participantes. "No es lo mismo prohibir el catalán que pedir hablar una lengua que todos entendamos. Creemos que mezclar estas dos cosas solo contribuye a generar una polémica que no refleja la realidad."

Los empleados también ponen en valor el carácter internacional de la compañía, que cuenta con centros en Barcelona, Valencia, Madrid y Lisboa y en la que conviven profesionales de múltiples nacionalidades. A su juicio, esa diversidad nunca ha supuesto un conflicto, sino una de las fortalezas de la organización.

Asimismo, lamentan que un conflicto laboral individual esté teniendo repercusiones sobre la imagen de toda la plantilla: "Nos entristece que un conflicto laboral individual esté afectando a la imagen de una empresa y de todos los compañeros y compañeras que trabajamos en ella cada día. Nosotros no nos sentimos identificados con el relato que se ha difundido estos días".

El comunicado concluye reivindicando la convivencia entre el uso habitual del catalán y la necesidad de adaptar el idioma cuando las circunstancias lo requieren: "Hablamos catalán cada día y seguiremos haciéndolo. Pero también creemos que hablar una lengua que todo el mundo entienda cuando sea necesario es una muestra de respeto, no un ataque al catalán. Ambas cosas son perfectamente compatibles".

La publicación de este manifiesto se produce pocos días después de que Aticco negara públicamente que el despido estuviera relacionado con el uso del catalán. La empresa ha defendido que la decisión respondió exclusivamente a motivos profesionales vinculados al desempeño de la trabajadora, su actitud y diversas incidencias internas, rechazando que existiera una política lingüística que limitara el uso del catalán.