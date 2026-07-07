Pánico en Barcelona: investigan brutales palizas de un grupo de jóvenes difundidas por redes sociales

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por una serie de presuntas agresiones cometidas por un grupo de jóvenes en Barcelona, después de que varios vídeos de los hechos se difundieran a través de las redes sociales. El caso está siendo instruido por la Unidad de Investigación del Eixample. Los vídeos muestran a un grupo de jóvenes atacando a varias personas en la vía pública, aparentemente sin un motivo claro.

🚨 HUMILLACIÓN | Jóvenes dan bofetadas a desconocidos por la calle en Barcelona y lo graban 🇪🇸 Así "aprovechan el tiempo" algunos chavales de noche. Agresiones gratuitas, risas y móvil en mano. Esto no puede ser normal en nuestras ciudades. 🔥 #Barcelona #ViolenciaCallejera… pic.twitter.com/KEupcKTiZ2 — Mike "Flana-Gun"®️ ¡𝐖𝐚𝐱 𝐨𝐧, 𝐰𝐚𝐱 𝐨𝐟𝐟! (@MikeFlanaGun) July 6, 2026

Según ha informado la policía catalana, los investigadores ya han localizado a una de las víctimas que aparece en las imágenes, quien ha formalizado una denuncia. Paralelamente, continúan las gestiones para identificar a los presuntos autores de las agresiones y esclarecer lo ocurrido.

Los Mossos también han hecho un llamamiento al resto de personas que puedan aparecer en los vídeos y hayan sido víctimas de estos hechos para que contacten con el cuerpo a través de los canales oficiales. El objetivo es ofrecerles atención, asesoramiento y recoger nuevas denuncias que permitan avanzar en la investigación.

Un investigado se entrega

Asimismo, según el diario El Caso, uno de los jóvenes que aparece en las imágenes se presentó voluntariamente en una comisaría de los Mossos d'Esquadra para reconocer que figuraba en el vídeo. Tras acudir inicialmente a la comisaría de Granollers, fue derivado a Barcelona al haberse producido allí los hechos, donde los agentes recogieron sus datos en el marco de las diligencias abiertas.

Por el momento, ese sería el único de los jóvenes identificados que se ha personado ante la policía, mientras la investigación continúa para determinar la identidad y el grado de implicación del resto de participantes.

La difusión de las imágenes ha generado una amplia repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios han tratado de identificar a los presuntos implicados. Según publica el mismo medio, esta situación también habría provocado actos de hostigamiento contra alguno de los jóvenes señalados, como el lanzamiento de piedras contra su vivienda y llamadas, aunque no constan daños de gravedad.

Por ahora, no ha trascendido cuál habría sido el motivo de las agresiones ni si existía algún tipo de relación previa entre los presuntos agresores y las víctimas. La investigación permanece abierta y los Mossos continúan recabando información y posibles denuncias para esclarecer los hechos.