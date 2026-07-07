Menú
Cataluña

Un socavón en unas obras del Metro de Barcelona obliga a desalojar cinco fincas en el Putxet

El hundimiento se ha producido en un interior de manzana y no se han registrado heridos.

(Barcelona)
El hundimiento se ha producido en un interior de manzana y no se han registrado heridos.
Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por un socavón por obras del Metro en Barcelona | Europa Press
Susto en Barcelona. Una treintena de personas han sido desalojadas de cinco fincas del barrio del Putxet, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, debido a un gran socavón en un interior de manzana provocado por las obras de la línea 9 del Metro. No constan heridos.
Sobre las once de la mañana la empresa de la Generalidad Infraestructuras de Cataluña ha dado aviso sobre un socavón de ocho metros de diámetro y cuatro de profundidad en el interior de una manzana a la altura correspondiente al número 4 de la calle Rubinstein. Los servicios de emergencia han decidido desalojar cinco fincas, los números 2, 4 y 6 de la calle Rubinstein y los números 1 y 3 de la calle Teodora Lamadrid.

Relacionado

El suceso recuerda al hundimiento que afectó a varios inmuebles del popular barrio barcelonés del Carmelo en 2005. Se construía entonces una ampliación de la línea 5 del Metro cuando un enorme socavón se tragó un edificio entero. Días antes operarios y técnicos habían dado la voz de alarma ante los ruidos y temblores que detectaron en un túnel de obra. Se desalojó preventivamente a más de 1.200 personas.
El episodio puso al descubierto el sistema de cobro de comisiones por parte de Convergencia que se conoció como el 3%. Las mordidas nacionalistas obligaban a ajustar costes y eso se notaba en la calidad y seguridad de las infraestructuras como se puso de manifiesto en el Carmelo. Fueron decenas las fincas que tuvieron que ser derribadas. La Generalidad construyó pisos sociales en el lugar.

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida