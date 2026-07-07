Un socavón en unas obras del Metro de Barcelona obliga a desalojar cinco fincas en el Putxet

Susto en Barcelona. Una treintena de personas han sido desalojadas de cinco fincas del barrio del Putxet, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, debido a un gran socavón en un interior de manzana provocado por las obras de la línea 9 del Metro. No constan heridos.

Sobre las once de la mañana la empresa de la Generalidad Infraestructuras de Cataluña ha dado aviso sobre un socavón de ocho metros de diámetro y cuatro de profundidad en el interior de una manzana a la altura correspondiente al número 4 de la calle Rubinstein. Los servicios de emergencia han decidido desalojar cinco fincas, los números 2, 4 y 6 de la calle Rubinstein y los números 1 y 3 de la calle Teodora Lamadrid.

El suceso recuerda al hundimiento que afectó a varios inmuebles del popular barrio barcelonés del Carmelo en 2005. Se construía entonces una ampliación de la línea 5 del Metro cuando un enorme socavón se tragó un edificio entero. Días antes operarios y técnicos habían dado la voz de alarma ante los ruidos y temblores que detectaron en un túnel de obra. Se desalojó preventivamente a más de 1.200 personas.

El episodio puso al descubierto el sistema de cobro de comisiones por parte de Convergencia que se conoció como el 3%. Las mordidas nacionalistas obligaban a ajustar costes y eso se notaba en la calidad y seguridad de las infraestructuras como se puso de manifiesto en el Carmelo. Fueron decenas las fincas que tuvieron que ser derribadas. La Generalidad construyó pisos sociales en el lugar.