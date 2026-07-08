Cae en Barcelona la banda juvenil 'Los 300': 18 detenidos por ataques con machetes y vender tusi

El grupo juvenil conocido como Los 300, con presencia en Barcelona y su área metropolitana, ha sido desarticulado en una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona. El dispositivo se saldó con 18 detenidos, seis de ellos menores de edad, a los que se relaciona con presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, robos violentos, lesiones, tenencia de armas y tentativas de homicidio, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 19 de mayo durante un operativo con entradas y registros en viviendas de Barcelona, Moncada y Reixach y Ripollet, donde residían presuntos integrantes de la organización.

La investigación comenzó en junio de 2024, cuando los investigadores detectaron la actividad de un grupo integrado principalmente por jóvenes, algunos de ellos menores, que participaban de forma reiterada en enfrentamientos violentos con otros grupos.

Según la investigación, sus miembros okupaban y controlaban espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en plazas de los distritos de San Andrés, San Martín y Nueve Barrios, donde los agentes detectaron un aumento progresivo tanto de la frecuencia como de la gravedad de los episodios violentos.

Agresiones con armas blancas y rostro cubierto

Los investigadores atribuyen al grupo un patrón de actuación caracterizado por las agresiones en grupo, el uso de pasamontañas para ocultar la identidad y la utilización de armas blancas de grandes dimensiones, entre ellas machetes y cuchillos.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Barcelona, este modo de actuar incrementaba el riesgo para las víctimas, algunas de las cuales sufrieron heridas graves con cortes profundos en las extremidades.

Las víctimas eran, en la mayoría de los casos, jóvenes vinculados a otros grupos juveniles. No obstante, la investigación también recoge episodios en los que las agresiones se dirigieron contra personas elegidas al azar.

Durante los registros, los agentes intervinieron un arma de fuego con munición, varios machetes y cuchillos, espráis de defensa, pasamontañas y defensas extensibles.

El tráfico de tusi

La investigación sitúa el tráfico de drogas, especialmente de tusi o cocaína rosa, como uno de los principales pilares de financiación de la organización.

Según la información oficial, el grupo disponía de una estructura de negocio consolidada, con reparto de beneficios entre sus integrantes, una circunstancia que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de una actividad criminal organizada.

Los beneficios obtenidos mediante la venta de droga también se destinaban a financiar otras actividades delictivas, entre ellas la adquisición de armas blancas, la logística de los desplazamientos y el mantenimiento de la capacidad operativa del grupo.

Las redes sociales como herramienta de captación

La investigación también concluye que los integrantes reforzaban la identidad del grupo mediante la difusión de contenido audiovisual y musical en redes sociales.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, estas plataformas se utilizaban para promocionar sus actividades delictivas, favorecer la cohesión interna y normalizar las conductas violentas entre sus miembros.

Los investigados publicaban contenidos con simbología del grupo, exhibición de armas y referencias explícitas a actividades violentas o delictivas, además de emplear las redes sociales como herramienta de comunicación, captación y proyección.