Nuevo tiroteo en la zona alta de Barcelona: a las seis de la mañana y sin daños colaterales

Los incidentes con armas de fuego no cesan en Barcelona. Este miércoles, a las seis de la mañana, unos vecinos de la calle de Fernando Puig, en el barrio del Putxet —el mismo del socavón de ayer—, han alertado a la Policía Autonómica al despertarse sobresaltados por lo que parecían detonaciones. Los Mossos han hallado varios casquillos de bala en el pavimento y dan por descontado que se ha producido un tiroteo. Cuando han llegado al lugar no han encontrado a nadie ni tampoco rastros de que se hubieran producido heridos.

Este es el enésimo suceso con armas de fuego en los últimos tiempos. La semana pasada fue asesinado un menor de 15 años. Le dispararon y le remataron a machetazos. El autor fue detenido a las pocas horas y se encuentra en prisión provisional sin fianza. Pocos días antes un hombre había resultado herido en un tiroteo en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana. Y en coincidencia con la visita del papa León XIV fue ejecutado delante de una comisaría en la calle de Balmes un hombre que resultó ser uno de los responsables del tráfico de drogas en el puerto de Amberes. Se trató de un ajuste de cuentas entre bandas originarias de la misma ciudad de Montenegro y que libran desde hace tiempo ya una batalla a tiro limpio por las calles de Barcelona.

A estos asesinatos hay que sumar otras dos ejecuciones en el barrio de la Zona Franca y el asesinato frustrado de un sujeto de origen balcánico que logró huir por su propio pie y refugiarse en el Hospital Clínico tras haber sido tiroteado mientras cenaba en la terraza de un bar en la calle de Urgel.

Los Mossos d'Esquadra alertan de la proliferación de armas de fuego y de que Cataluña se ha convertido en un importante centro de producción de marihuana y de distribución de cocaína. Muchos incidentes armados tienen que ver con vuelcos —intentos de robo de la mercancía entre bandas rivales— y ajustes de cuentas. Y todas las bandas recurren a las armas, desde los Trinitarios a los clanes familiares de la Mina y desde los balcánicos a grupos procedentes del norte de África.