El PSC elimina el español del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un ente formado por los ayuntamientos de la periferia de la capital catalana y regido por los alcaldes del PSC, ha presentado solo en catalán el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030, un documento aprobado por el Consejo Metropolitano con un año de retraso, el pasado 28 de abril.

La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado alegaciones contra la tramitación exclusivamente en catalán del plan de movilidad, un documento "con incidencia directa sobre millones de ciudadanos, empresas, autónomos, comerciantes, transportistas, usuarios del transporte público, titulares de vehículos y vecinos del ámbito metropolitano", señala. Toda la documentación previa también está exclusivamente en catalán.

En una nota hecha pública este jueves, la entidad constitucionalista asegura que "esta actuación constituye una grave vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanohablantes, del principio de cooficialidad lingüística, de la transparencia administrativa y del derecho de participación pública efectiva en un expediente de enorme trascendencia".

Impacto en la ciudadanía

En palabras del presidente de CCC, Ángel Escolano, "el Área Metropolitana de Barcelona no puede tratar el castellano como una lengua extranjera, secundaria o rogada. El castellano es lengua oficial en Cataluña y los ciudadanos tienen derecho a conocer en castellano el contenido íntegro de un plan público que puede afectar directamente a su movilidad, a su economía y a su vida cotidiana".

CCC denuncia además que la omisión del español "forma parte de una práctica cada vez más extendida en las administraciones catalanas: convertir el catalán en lengua única de hecho y relegar el castellano a una posición marginal, pese a tratarse de una lengua oficial y de uso común para millones de ciudadanos en Cataluña".

Antes de acudir a los tribunales, CCC ha pedido a la AMB que "incorpore al expediente una versión íntegra en español de toda la documentación del Plan de Movilidad con idéntico valor jurídico y administrativo que la versión catalana, y que reabra o retrotraiga el trámite de información pública para garantizar un plazo completo de alegaciones desde la puesta a disposición efectiva de la documentación bilingüe".