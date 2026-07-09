La víctima del último ajuste de cuentas a tiros en Barcelona se niega denunciar

Los Mossos d'Esquadra han localizado al objetivo de un intento de ajuste de cuentas que resultó ser una chapuza. El tiroteo del Putxet del que se daba cuenta ayer miércoles se saldó con la víctima totalmente ilesa y cerrada en banda a colaborar con los policías. Ni siquiera ha denunciado el hecho.

Según el relato de los Mossos a La Vanguardia, un motorista abrió fuego contra una persona que estaba en el interior de un coche en la calle Ferran Puig, en el distrito de Sarriá-San Gervasio. Contra la primera versión trasladada por los propios Mossos, en el suelo no se encontraron casquillos de bala por lo que se presume que el arma era un revólver. La persona atacada mostró muchas reticencias a la hora de explicar el incidente, no quiso colaborar con los agentes y se niega a presentar denuncia. Los Mossos vinculan a este hombre con el negocio de la prostitución.

Los incidentes con armas de fuego en Cataluña van al alza. En lo que va de año ya se cuentan seis muertos y 22 heridos. La última víctima fue un adolescente colombiano de 15 años, tiroteado y macheteado por un sujeto mayor de edad, de nacionalidad española y origen dominicano, que fue detenido a las pocas horas.