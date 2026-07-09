Nuevo incidente con arma de fuego en Cataluña: un tiroteo durante la noche en Sabadell

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer un episodio de disparos al aire ocurrido durante la noche de este miércoles en el barrio de la Cruz Alta, en Sabadell (Barcelona). El suceso se saldó sin personas heridas y con tres hombres identificados, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Tal y como ha adelantado Diari de Sabadell, varios vecinos alertaron a la Policía Municipal poco antes de la medianoche tras escuchar detonaciones en la zona de la Cruz Alta, cerca de la plaza del mismo nombre. Hasta el lugar se desplazaron agentes municipales y patrullas de los Mossos d'Esquadra para realizar una primera inspección.

Hallazgo del arma

Durante la intervención, los agentes localizaron un arma de fuego abandonada en la vía pública, además de varios restos de proyectil. La inspección ocular también permitió detectar daños compatibles con impactos de bala en una persiana y en la fachada de algunos inmuebles próximos, aunque no se registraron heridos.

Tras las primeras actuaciones, los Mossos d'Esquadra asumieron la investigación para determinar tanto la autoría de los disparos como las circunstancias en las que se produjeron. Los tres hombres identificados no han sido detenidos y, por el momento, se desconoce si guardan relación con los hechos.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no se ha practicado ninguna detención mientras los agentes continúan analizando las pruebas recabadas para esclarecer lo sucedido.