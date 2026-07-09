Se dispara la intención de voto de Aliança Catalana, que ya aspira a la segunda plaza en las próximas autonómicas

Con cuatro meses de retraso y sin más explicación que "razones administrativas" (según adujo la portavoz del Govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque) el CEO presenta un retrato electoral muy diferente al de la penúltima entrega del barómetro, hecha pública a finales de noviembre del año pasado.

En aquella encuesta, Orriols empataba con Puigdemont en la tercera posición. Siete meses después, Orriols le disputa la segunda plaza a ERC, ha dejado muy atrás a Junts y avanza imparable.

Junts, en caída libre

El PSC mantendría la primera posición, pero en franco retroceso. De los 42 diputados que tiene en la actualidad pasaría a 36-38. Esquerra, por contra, avanza de los 20 de la actualidad a una horquilla de 24-26. Aliança Catalana podría superar incluso a ERC, ya que su horquilla es de 23-25. Hay que recordar que en la actualidad sólo tiene dos diputados en la cámara autonómica. Junts sigue en caída libre. Pasa de los 35 diputados con los que cuenta ahora a 16-18.

También retrocede el PP, pero sin punto de comparación con los de Puigdemont. El partido de Alejandro Fernández, que ahora tiene 15 escaños, se mueve entre los 12-13. Es la misma horquilla que Vox, que sube de sus once diputados a los 12-13. En la cola, los Comuns, que van de los 6 de ahora a 4-5 y la CUP, que tiene 4 y se mueve entre 4 y 5.

Las generales, sin AC

En cuanto a la intención de voto de cara a las próximas generales, se cae de la ecuación Aliança Catalana, ya que el partido de Orriols renuncia a presentarse a unas elecciones que considera de un país "extranjero". Sin ese factor, el PSC mantendría la primera posición, aunque con cierta merma. Pasa de 19 a 17-18 diputados. Esquerra sube de 7 a 10-11. En tercer lugar se sitúa Vox con un notable impulso al pasar de 2 escaños a 6-7. El PP se mantiene en sus 6 o podría perder uno. Junts cae de la tercera a la quinta posición, por detrás de Vox y PP. Los de Puigdemont pasan de 7 a 4-5 escaños. El sondeo oficial pronostica que la CUP y Podemos podrían obtener un escaño para el Congreso.

La encuesta se realizó entre el 19 de mayo y el 25 de junio, según el CEO "en el contexto de las manifestaciones y huelga de docentes, las sospechas de casos de corrupción en el PSOE que implican a diversos dirigentes y exdirigentes y la visita del Papa León XIV a Cataluña".

Por otra parte, el acceso a la vivienda sigue considerándose el primer problema de la región para el 28% de los encuestados. Le siguen la inmigración y la inseguridad con el 10% de los encuestados en cada renglón.



El 51% de los encuestados está en contra de la independencia y el 45% a favor. Como líder preferido para presidir la Generalidad gana Salvador Illa, con el 18%. Le siguen Sílvia Orriols, 8%; Gabriel Rufián, 7%; Oriol Junqueras, 5% y Carles Puigdemont, 5%.

En cuanto al líder preferido para ser presidente del Gobierno, el 29% de los encuestados señala a Pedro Sánchez; el 6% a Gabriel Rufián, el 5% a Abascal y el 3% a Feijóo.