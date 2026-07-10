Campaña para retirar gafas de eclipse peligrosas ante el riesgo de daños visuales

La Agencia Catalana de Consumo ha puesto en marcha una campaña de inspección, tanto en establecimientos físicos como en portales de comercio electrónico, para controlar la venta de gafas destinadas a la observación del eclipse solar total que ocurrirá el próximo 12 de agosto de 2026. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalidad, busca verificar de forma exhaustiva que todos los productos disponibles en el mercado cumplan con los requisitos de seguridad obligatorios que exige la Unión Europea.

Coordinación de inspecciones a nivel nacional

Esta intervención en Cataluña, donde los técnicos prevén revisar un total de 15 modelos comercializados, forma parte de un despliegue coordinado a nivel estatal. En total, las autoridades de consumo de diversas autonomías supervisarán de forma conjunta hasta 75 modelos de gafas de protección. Entre las regiones que participan activamente en este plan de control se encuentran Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Madrid.

El foco de los inspectores se centra en constatar que cada producto incorpore de forma visible el marcado CE. Esta identificación garantiza que el fabricante declara el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, la cual regula de forma específica los filtros para la observación directa del sol. Asimismo, se exige que tanto el fabricante como el importador estén plenamente identificados y que las instrucciones de uso y seguridad resulten perfectamente accesibles para los usuarios.

Control estricto en el comercio electrónico

La campaña presta especial atención a los canales de venta por internet. Las autoridades comprueban que toda la información obligatoria y de seguridad se muestre de forma clara al consumidor antes de que se formalice la transacción económica. En el caso de que se detecte cualquier tipo de incumplimiento o falta de garantías, Consum cuenta con la potestad de adoptar medidas cautelares inmediatas, tales como la inmovilización de las mercancías o la retirada cautelar de los productos del circuito comercial.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido de que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada acarrea daños graves e irreversibles en la vista, incluso cuando el astro se encuentra cubierto de manera parcial. El departamento gubernamental recuerda que el material debe ser certificado y que no resultan seguros elementos alternativos como radiografías, CD, DVD, cristales ahumados, filtros caseros o gafas de cine en 3D.