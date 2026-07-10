Fallece a los 85 años Jordi Borja, el promotor de Ada Colau

Luto en la extrema izquierda catalana. Jordi Borja ha fallecido a los 85 años. El descubridor de Ada Colau, uno de los urbanistas más reconocidos del maragallismo y el creador de la Barcelona de los distritos deja una profunda huella en la izquierda catalana. Borja comenzó su militancia política en el comunista Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) en los años sesenta. Con la democracia transitó hacia el PSC y fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona entre 1983 y 1995 bajo los mandatos de Narcís Serra y Pasqual Maragall. Antes de eso fue diputado del PSUC.

Borja, de una familia muy acomodada de la burguesía barcelonesa, también ejerció como consultor en operaciones urbanísticas de ciudades como Río de Janeiro, Bogotá y Medellín. También fue el fundador y presidente del "Observatori Desc" (derechos económicos, sociales y culturales), una plataforma política en la que se iniciaron personajes como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Gerardo Pisarello y Jaume Asens. De esa asociación es también Gonzalo Boye, el letrado de Puigdemont, un chileno que fue condenado y encarcelado durante seis años por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.

El impulso de Jordi Borja fue determinante para que Ada Colau alcanzara la alcaldía de Barcelona con un currículo en el que destacaba su activismo en contra de los desahucios. Dados sus orígenes, Borja accedió a los mejores colegios y universidades, pasó por la Sorbona de París y dio clases en universidades europeas y estadounidenses.