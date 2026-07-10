Una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona certifica el hundimiento de Junts y Puigdemont

Continúan las nefastas noticias demoscópicas para el prófugo Carles Puigdemont y su partido, Junts per Catalunya. Una nueva encuesta, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, pronostica un gigantesco descalabro en las próximas elecciones municipales en la capital de Cataluña. Junts fue el partido más votado en los pasados comicios locales en Barcelona. Se alzó con el 22,42% de los votos y obtuvo 11 concejales. La negativa del PP a apoyar a un alcalde separatista decantó la balanza hacia el socialista Jaume Collboni, que obtuvo el 19,79% de los votos y diez ediles.

El retrato electoral de hace tres años ha dado un vuelco dramático para Junts, que de ser el primer partido pasa al séptimo lugar, sólo por delante de la CUP. Del 22,42% de los votos, a tan sólo el 2,6%. El sondeo del Ayuntamiento de Barcelona no proyecta número de concejales. En primer lugar sitúa al PSC, que lograría un 13% de los votos. En segunda posición, ERC, con el 11.1. Los Comuns de Colau quedaría en tercer lugar con el 4,7%. En cuarta posición irrumpiría en el consistorio barcelonés el partido de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, con el 3,3% de los votos. Seguiría el PP con el 3,1%; Vox con el 2,7% y Junts con el 2,6%. Cerraría la tabla la CUP con el 2,3% y previsiblemente fuera del pleno ya que el porcentaje mínimo de votos para obtener representación está en el 2,5%. En este sondeo son mayoría quienes todavía no saben a quién votarán en mayo del próximo año, el 37,4% de los encuestados. Un 9,8% declara que se abstendrá y un 7,7% no contesta.

De primeros a últimos

En los últimos comicios venció el candidato de Junts, el exalcalde convergente Xavier Trias. Collboni fue segundo, Colau tercera con nueve concejales y en cuarto lugar quedó Ernest Maragall, de ERC, con cinco concejales. El siguiente partido fue el PP de Daniel Sirera, que logró cuatro concejales. Vox, encabezado por Gonzalo de Oro-Pulido, obtuvo dos. En caso de celebrarse ahora la elecciones, el último partido sería Junts, que encadena unas encuestas catastróficas mientras espera la resolución de la justicia europea sobre la amnistía, anunciada para el próximo jueves 16 de julio.

La encuesta publicada ayer por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalidad, el CIS catalán, reflejó el hundimiento de Junts, devorado por una Aliança Catalana que ya le disputa la segunda plaza de la política catalana a ERC.